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Arno Gujon, direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Vlade Srbije, kaže da je odslušao Dragana Đilasa, Zdravka Ponoša, Mariniku Tepić i Gorana Ješića i dodaje da je toliko kontradiktornih izjava i nelogičnosti u tako kratkoj konferenciji za medije zaista neverovatan poduhvat!

Gujon je na svom "X" profilu detaljno sve obrazložio...

"Goran Ješić kaže da se Vučić 'rodio kao radikal'. A ja sam mislio da se ljudi rađaju kao slatke bebe a tokom života postaju liberali, komunisti ili konzervativci. Za Ješića je Vučić jedini čovek na svetu koji se rodio sa ideologijom. Nadčovek!

Zdravko Ponoš hvali zemlje EU i kudi Srbiju gde je 'bezbednost imaginarna stvar'. A samo u jednoj Belgiji je broj napada na ljude sa izazivanjem teških telesnih povreda čak 80 puta veći nego u Srbiji (osamdeset puta!)!

Dragan Đilas kaže da je njihov cilj da 'Srbija postane članica Evropske Unije kako bi građani Srbije imali kvalitet života kao ljudi širom Evrope', praveći namernu zabludu da je članstvo jednako bogatstvu, kao da je ekonomski bolje biti Rumunija nego Švajcarska, kao da se dosadašnji napredak Srbije bez članstva ne računa.

Marinika Tepić završava sa pleonazmom 'Evropska Srbija' kao da biramo da li će ona biti azijska, afrička ili američka. Srbija je Evropa ko god da je na vlasti i tako je jedno hiljadu godina".

Na kraju Gujon poentira: