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Oni koji navodno nude nove političke ideje i promene pokazali su da nisu u stanju da smisle ni najjednostavniju poruku za svoju kampanju. Grupa građana okupljenih oko "studentske liste" u Beogradu predstavila je slogan: "SRBIJA ILI MAFIJA?".

Međutim, svako ko prati političku scenu u regionu zna da ovo nije nova niti originalna ideja. To je direktna i prilično jeftina kopija prepoznatljive matrice i slogana koji Demokrate Alekse Bečića u Crnoj Gori aktivno koriste širom zemlje više od godinu dana — u svakom gradu, na svakoj ekskurziji i na svim svojim društvenim mrežama: "DRŽAVA ILI MAFIJA!".

Foto: Printscreen

Bilo da je reč o Mojkovcu ili bilo kojoj drugoj opštini u Crnoj Gori, ta poruka je postala zaštitni znak Demokrata. Činjenica da grupa u Beogradu nije mogla da smisli ništa autentično, već je bukvalno kopirala koncept koji se mesecima viđa na profilima crnogorskih demokrata, sve govori o njihovom političkom kapacitetu i kreativnosti.

Foto: Printscreen