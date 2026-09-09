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Bivši košarkaš Dejan Bodiroga dospeo je na prvo mesto na tzv. studentskoj listi, a ova zamena Vladana Đokića izazvala je burne reakcije u javnosti.

I dok se mnogi pitaju kako je moguće da neko bez odgovarajućeg obrazovanja i iskustva uopšte bude kandidat, pojedinci na društvenim mrežama su počeli da zbijaju šale na račun njegovog novog položaja.

- Tražili su kamen za kupus, evo me - izgovara Bodiroga na snimku urađenom veštačkom inteligencijom.

Ova montirana izjava odnosi se na izraz „kamen za kupus” koji su zagriženo blokaderi ranije propagiralu u smislu "glasao bih i za kamen za kupus ako ga Studentska lista/opozicija kandiduje".

Inače, čim je objavljeno da je na tzv. studentskoj listi, većina blokadera odmah je skočila da mu prišije kako ni srednju nije završio.

Prvo je izbila prava blokaderska buna koja je eskalirala u rat na mrežama s glavnom tezom kako čovek ne ume ni tri rečenice iz glave da sastavi, da je s mukom i srednju završio, a da fakultet nije video ni na slici.

I tu uvredama nije kraj, nego je dobio i etiketu da je "najgluplji među blokaderima".

"Pa gde Bodirogu, pa on ne zna ni dve rečenice da sastavi!"