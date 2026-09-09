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U Beogradu je obeležen ukrajinski državni praznikustanovljen u čast proglašenja nezavisnosti te zemlje, kada je Vrhovna Rada Ukrajinske Sovjetske Socijalističke Republike usvojila Akt o proglašenju nezavisnosti Ukrajine, politički i pravni dokument kojim je utvrđen novi status države. Današnjem skupu u Beogradu prisustvovala je i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.

Na prijemu se obratio ambasador Ukrajine u Srbiji Oleksandar Litvinenko, koji je istakao da njegova zemlja 35. godišnjicu nezavisnosti dočekuje u ratu, ali da nastavlja da se brani i odgovara na rusku agresiju. Govor je završio minutom ćutanja u znak sećanja na žrtve stradale tokom rata, a potom je podigao čašu u znak prijateljstva između Ukrajine i Srbije.

- Danas moj rodni grad Kijev prolazi kroz svoje najteže dane od marta 2022. godine. Ipak, Ukrajina je ostala čvrsta, nastavlja da se brani i sve efikasnije odgovara agresoru. Ukrajina želi mir, Ukrajina se bori za mir. Potreban nam je trajan i pravedan mir, mir koji će garantovati bezbednost i stvoriti uslove za uspešan razvoj. Rusija je ubila desetine hiljada Ukrajinaca i uništila živote miliona ljudi - poručio je Litvinenko.

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