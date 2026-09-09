PUKLA TIKVA ZBOG BODIROGE! Blokaderi se opasno obrušili na prvog na tzv. "studentskoj listi": "Ako nam je on kadar, ne treba ni da izlazimo na izbore!"
- Nakon što je objavljeno da je Dejan Bodiroga prvi na tzv. studentskoj listi, deo blokadera je burno reagovao i osporio taj izbor.
- Na mreži X pojavile su se uvrede na Bodirogin račun, uz tvrdnje da nije završio srednju školu i da nije kadar za listu.
Kako je Kurir pisao, a čim je objavljeno da je nekadašnji košarkaš Dejan Bodiroga prvi na tzv. studentskoj listi, većina blokadera odmah je skočila da mu prišije kako ni srednju nije završio — usled čega je došlo do negodovanja zbog pominjanja njegovog imena.
- Stavili Bodirogu za nosioca liste, a izbacili rektora Đokića. Koji mozak je to smislio, da mi je znati - napisao je jedan korisnik na mreži X, dok se drugi nadodao: "Pa, plan je bio da se "studentska lista" oslabi, a Grbović sruši PES. Faktor X je Ješić, on je dao smisao ES-u".
Na šta je prvi odgovorio:
- Ne znam šta je plan, ali Bodiroga ne zna tri rečenice da spoji, jedva je srednju školu završio. Ako je on kadar, onda ne treba ni da izlazimo na izbore.
Pogledajte kako su se blokaderi obrušili na Bodirogu u našem tekstu OVDE.
Kurir.rs