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Kako je Kurir pisao, a čim je objavljeno da je nekadašnji košarkaš Dejan Bodiroga prvi na tzv. studentskoj listi, većina blokadera odmah je skočila da mu prišije kako ni srednju nije završio — usled čega je došlo do negodovanja zbog pominjanja njegovog imena.

- Stavili Bodirogu za nosioca liste, a izbacili rektora Đokića. Koji mozak je to smislio, da mi je znati - napisao je jedan korisnik na mreži X, dok se drugi nadodao: "Pa, plan je bio da se "studentska lista" oslabi, a Grbović sruši PES. Faktor X je Ješić, on je dao smisao ES-u".

Na šta je prvi odgovorio:

- Ne znam šta je plan, ali Bodiroga ne zna tri rečenice da spoji, jedva je srednju školu završio. Ako je on kadar, onda ne treba ni da izlazimo na izbore.

Foto: Printscreen

Pogledajte kako su se blokaderi obrušili na Bodirogu u našem tekstu OVDE.