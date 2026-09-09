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Kako je Kurir pisao, a čim je objavljeno da je nekadašnji košarkaš Dejan Bodiroga prvi na tzv. studentskoj listi, većina blokadera odmah je skočila da mu prišije kako ni srednju nije završio — usled čega je došlo do negodovanja zbog pominjanja njegovog imena. 

- Stavili Bodirogu za nosioca liste, a izbacili rektora Đokića. Koji mozak je to smislio, da mi je znati - napisao je jedan korisnik na mreži X, dok se drugi nadodao: "Pa, plan je bio da se "studentska lista" oslabi, a Grbović sruši PES. Faktor X je Ješić, on je dao smisao ES-u". 

Na šta je prvi odgovorio: 

Ne znam šta je plan, ali Bodiroga ne zna tri rečenice da spoji, jedva je srednju školu završio. Ako je on kadar, onda ne treba ni da izlazimo na izbore. 

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Foto: Printscreen

Pogledajte kako su se blokaderi obrušili na Bodirogu u našem tekstu OVDE

Kurir.rs

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