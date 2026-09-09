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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je večeri koju je u čast učesnika Međunarodnog samita o svemiru u Parizu priredio predsednik Republike Francuske Emanuel Makron.

- Večera sa učesnicima Međunarodnog samita o svemiru prilika je da, u nešto drugačijoj atmosferi, nastavimo razgovore, razmenimo ideje i otvorimo teme za novu saradnju.

Za Srbiju je važno da na ovakvim skupovima uspostavlja nove kontakte, jača postojeća partnerstva i otvara prostor za konkretne projekte. Naša ambicija je da ono što čujemo i dogovorimo u Parizu pretvorimo u nove prilike za Srbiju i naše ljude koji svojim znanjem i idejama mogu mnogo da ponude svetu - naveo je predsednik.

Pogledajte kako je tekao doček:

Podsećamo, predsednik Vučić učestvuje na prvom Međunarodnom samitu o svemiru, velikom skupu koji okuplja predstavnike država, međunarodnih organizacija, nauke, vojske i privatnog sektora iz čitavog sveta.

Kako je pisao Kurir, samit se održava u čuvenom Grand Paleu, a Vučić će govoriti tokom plenarne sesije posvećene budućnosti svemira u svetu koji prolazi kroz ubrzane tehnološke i geopolitičke promene, na temu "Budući svemir za svet koji se brzo menja".

Vučić među svetskim liderima

Tokom boravka u francuskoj prestonici predviđeno je i da predsednik Srbije prisustvuje večeri koju Emanuel Makron organizuje u čast šefova država i vlada koji učestvuju na samitu.

Na Makronov poziv u Parizu će se okupiti gotovo 120 stranih delegacija.

Među učesnicima će biti šefovi država i vlada, predstavnici međunarodnih i regionalnih organizacija, parlamentarci, naučnici, vojni zvaničnici, astronauti, predstavnici velikih kompanija, civilnog društva, lokalnih zajednica i razvojnih banaka.

Učešćem Aleksandra Vučića, Srbija će biti predstavljena na skupu na kojem će se razgovarati o jednoj od industrija koje bi mogle da odrede tehnološki razvoj sveta u narednim decenijama.

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