VUČIĆ NA SVEČANOJ VEČERI KOD MAKRONA! Predsednik poslao moćnu poruku iz Francuske: "Pretvaraćemo pariske dogovore u nove prilike za naše ljude!" (VIDEO)
- Vučić je prisustvovao večeri koju je u Parizu za učesnike Međunarodnog samita o svemiru priredio Emanuel Makron.
- Poručio je da Srbija želi da kontakte i dogovore iz Pariza pretvori u nove prilike za zemlju i njene ljude.
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je večeri koju je u čast učesnika Međunarodnog samita o svemiru u Parizu priredio predsednik Republike Francuske Emanuel Makron.
- Večera sa učesnicima Međunarodnog samita o svemiru prilika je da, u nešto drugačijoj atmosferi, nastavimo razgovore, razmenimo ideje i otvorimo teme za novu saradnju.
Za Srbiju je važno da na ovakvim skupovima uspostavlja nove kontakte, jača postojeća partnerstva i otvara prostor za konkretne projekte. Naša ambicija je da ono što čujemo i dogovorimo u Parizu pretvorimo u nove prilike za Srbiju i naše ljude koji svojim znanjem i idejama mogu mnogo da ponude svetu - naveo je predsednik.
Pogledajte kako je tekao doček:
Podsećamo, predsednik Vučić učestvuje na prvom Međunarodnom samitu o svemiru, velikom skupu koji okuplja predstavnike država, međunarodnih organizacija, nauke, vojske i privatnog sektora iz čitavog sveta.
Kako je pisao Kurir, samit se održava u čuvenom Grand Paleu, a Vučić će govoriti tokom plenarne sesije posvećene budućnosti svemira u svetu koji prolazi kroz ubrzane tehnološke i geopolitičke promene, na temu "Budući svemir za svet koji se brzo menja".
Vučić među svetskim liderima
Tokom boravka u francuskoj prestonici predviđeno je i da predsednik Srbije prisustvuje večeri koju Emanuel Makron organizuje u čast šefova država i vlada koji učestvuju na samitu.
Na Makronov poziv u Parizu će se okupiti gotovo 120 stranih delegacija.
Među učesnicima će biti šefovi država i vlada, predstavnici međunarodnih i regionalnih organizacija, parlamentarci, naučnici, vojni zvaničnici, astronauti, predstavnici velikih kompanija, civilnog društva, lokalnih zajednica i razvojnih banaka.
Učešćem Aleksandra Vučića, Srbija će biti predstavljena na skupu na kojem će se razgovarati o jednoj od industrija koje bi mogle da odrede tehnološki razvoj sveta u narednim decenijama.
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Kurir.rs