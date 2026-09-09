NEČUVENE BLJUVOTINE ČEDOMIRA KOKANOVIĆA! Blokaderski advokat sipa psovke - pominje majke, sestre... "Ako nije ozbiljno psihički oboleo onda je prosto idiot"
Blokaderski advokat Čedomir Jovanović nema meru niti granicu. Ono što on može da kaže i napiše, to ni pas maslom ne bi mogao da pojede. Skandalozne uvrede i psovke samo "sipa"...
Jovanović je žestoko izvređao kolege blokadere Zdravka Ponoša, Dragana Đilasa i Mariniku Tepić, kada je pored njihove zajedničke slike napisao:
"Malo ko zna ko je sad taj neki Murat, ali svi znaju ko je Vuk Branković.
Ova lica će u srpskoj istoriji zauvek ostati upisana kao kao najveće ZLO koje nam se ikad desilo. Zlo veće od Turaka, ustaša, Austrougara, Nemaca, Bugara, naprednjaka i KUGE zajedno!"
A potom je Jovanović planuo i sasuo salvu psovki pominjući članove porodice - majku, sestru, oca...
Na ove bljuvotine nemoguće je ostati imun. Između ostalih, odreagovao je saradnik Gorana Ješića, takođe blokader, Milan Ćopić rečima:
"Ako Čeda, advokat, ustavobranitelj, tkzv studentski svedok nije ozbiljno psihički oboleo onda je prosto idiot."