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Blokaderski advokat Čedomir Jovanović nema meru niti granicu. Ono što on može da kaže i napiše, to ni pas maslom ne bi mogao da pojede. Skandalozne uvrede i psovke samo "sipa"...

Jovanović je žestoko izvređao kolege blokadere Zdravka Ponoša, Dragana Đilasa i Mariniku Tepić, kada je pored njihove zajedničke slike napisao:

Foto: Printskrin

"Malo ko zna ko je sad taj neki Murat, ali svi znaju ko je Vuk Branković.

Ova lica će u srpskoj istoriji zauvek ostati upisana kao kao najveće ZLO koje nam se ikad desilo. Zlo veće od Turaka, ustaša, Austrougara, Nemaca, Bugara, naprednjaka i KUGE zajedno!"

Foto: Printskrin

A potom je Jovanović planuo i sasuo salvu psovki pominjući članove porodice - majku, sestru, oca...

Na ove bljuvotine nemoguće je ostati imun. Između ostalih, odreagovao je saradnik Gorana Ješića, takođe blokader, Milan Ćopić rečima: