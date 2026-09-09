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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sreo se večeras sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom u Parizu.

- Pred početak večere sa učesnicima Samita, sačekao nas je predsednik Makron. Svaki susret potvrđuje međusobno poštovanje i snažno partnerstvo Srbije i Francuske, koje nastavljamo da učvršćujemo konkretnim rezultatima - napisao je Vučić.

Predsednik Vučić prisustvovao je večeri koju je u čast učesnika Međunarodnog samita o svemiru u Parizu priredio predsednik Francuske Emanuel Makron.

- Za Srbiju je važno da na ovakvim skupovima uspostavlja nove kontakte, jača postojeća partnerstva i otvara prostor za konkretne projekte. Naša ambicija je da ono što čujemo i dogovorimo u Parizu pretvorimo u nove prilike za Srbiju i naše ljude koji svojim znanjem i idejama mogu mnogo da ponude svetu - naveo je Vučić.

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