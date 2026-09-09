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Ono što je mesecima predstavljano kao "nova politička opcija", bez lidera, bez partijske knjižice i navodno oslobođeno od svih starih političkih struktura, sada nimalo ne liči na bilo kakvu novinu. Naprotiv, informacija da je Dejan Šoškić zauzeo prvo mesto na blokaderskoj listi samo je dodatno ogolila ono što se odavno naslućuje - priča o "novim ljudima" je samo ambalaža za povratak stare političke garniture na velika vrata i to one koja je najodgovornija za sunovrat srpske ekonomije od kojeg smo se jedva oporavili.

Sada, 14 godina kasnije, čovek koji je tada govorio da ne vidi razlog da napusti jednu od najvažnijih funkcija u državi ponovo se pojavljuje u pričama, sada blokaderskim, o najvišim političkim pozicijama. Toliko o novim ljudima koje promovišu blokaderi. U ovom slučaju reč je o dželatu srpske privrede.

U prilog tome govore i podaci u kakvom je stanju bio dinar kada je Šoškić bio guverner narodne banke.

On je tada uništavao dinar radeći za lobije, a pravdao se “stanjem u svetu”.

Treba li napomentu da je danas je pola sveta u ratu, a dinar stabilan kao stena!