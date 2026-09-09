Slušaj vest

Predstojeći parlamentarni izbori, zakazani za 25. oktobar, bili su tema emisije "Usijanje" u kojoj su govorili Radoslav Marjanović, član Glavnog odbora SNS i predsednik opštine Stari grad, Aleksandar Jerković, programski direktor Odbora za kontrolu i opservaciju OKO, i Nenad Uzelac, politikolog iz Foruma za nacionalnu politiku.

Kako ocenjuje Radoslav Marjanović, Srpska napredna stranka je spremna za izbore.

- O tome je predsednik Aleksandar Vučić govorio pre nekoliko meseci, kada je najavio da ćemo sa jeseni imati ove izbore. Mi smo imali lokalne izbore u prethodnom periodu širom Srbije, gde smo ostvarili pobedu u svih 15 lokalnih samouprava. Što se tiče organizacije naše stranke i stranačke infrastrukture, ona je na izuzetno visokom nivou - započeo je on.

SNS ima kokretne planove

Ono što Marjanović posebno ističe jeste da su predstojeći izbori najvažniji u poslednje vreme, jer će u velikoj meri odrediti pravac i budućnost naše zemlje.

- Oni su najbolji odgovor na pokušaje nasilnog izazivanja sukoba, delegitimizacije institucija i dolaska na vlast mimo demokratske volje građana, jer jedino građani na izborima odlučuju kome će dati poverenje. Na izbore izlazimo sa konkretnim planovima i rezultatima koji potvrđuju ekonomski napredak, nova radna mesta, investicije, razvoj infrastrukture, stabilan kurs, jačanje vojske i dobru međunarodnu poziciju Srbije. Važno je da nastavimo da vodimo suverenu i nezavisnu politiku, štiteći interese naše države i našeg naroda, posebno kada je reč o Kosovu i Metohiji i položaju Srba u regionu. Ne smemo dozvoliti povratak politika koje bi, kao u vreme Borisa Tadića i Demokratske stranke, mogle da dovedu do ekonomskog slabljenja i nacionalnog poniženja - poručio je.

Foto: Kurir Televizija

Kako ističe Jerković Srpska napredna stranka je najjača stranka ne godinama, već decenijama.

- SNS je postala najjača politička organizacija na ovim prostorima. Kada imate takvu organizaciju, onda ne možete imati nikakvih problema sa tehnikalijama, tu spada: obezbeđivanja članova biračkih odbora, skupljanja potpisa. Opozicija ni približno nije u takvoj poziciji, oni se muče sa najosnovnijim stvarima, na primer: da li ćete imati dovoljno kontrole na biračkim mestima, da li ćete imati, da li možete da skupite dovoljan broj potpisa, da ne pričamo o nekakvom aktivizmu, "od vrata do vrata" kampanji ili bilo čemu drugom.

Kakva je situacija sa REM-om?

Sa druge strane, politikolog Uzelac smatra da će REM uskoro postati funkcionalan, iako su imali kako i sam navodi nekih poteškoća.

- Mislim da će REM uskoro postati funkcionalan. Imali smo problem sa njima zbog toga što su neke nevladine organizacije odlučivale o izboru četiri člana Saveta REM-a, ali je na kraju došlo do toga da se ta četiri člana vrate. Sada je preostalo da se izabere predsednik, ali moje mišljenje je da će i do toga doći, upravo zato što se ide na izbore i zato što su akteri koji su prihvatili izbore koje je raspisala nenadležna institucija, na neki način dali legitimitet i drugoj strani da prihvati dogovor kada je reč o REM-u - istakao je Uzelac.

On dalje objašnjava da narod voli i populizuje SNS, baš zato ima jasnu strukturu.

- Odnos blokadera prema simpatizerima SNS-a i Aleksandra Vučića, ali i prema neutralnim građanima i penzionerima, doveo je do toga da se biračko telo SNS-a dodatno homogenizuje. Čak su i neki ljudi koji ranije nisu bili za SNS i Aleksandra Vučića odlučili da sada daju svoj glas Srpskoj naprednoj stranci. Ljudi u Srbiji vole jasnu organizaciju i strukturu, a SNS ima upravo to - snažnu infrastrukturu i birače koji su sigurniji da će izaći na izbore - dodao je Uzelac.

05:22 Nenad Uzelac: Ljudi vole u Srbiji vole jasnu organizaciju, SNS ima upravo to Izvor: Kurir televizija

Jerković ističe da treba napraviti jasnu razliku između propagande i pravog istraživanja.

- Gospodina Rašu Nedeljkova, programskog direktora Crte, pre nekog vremena videli smo kao aktivnog učesnika na tribini studenata u blokadi. Oni nisu merili politički rejting, koji će se znati kada se lista bude pojavila, već su uradili istraživanje popularnosti naziva "Studenti u blokadi", odnosno jednog naslova i jedne parole, a ne same politike. Iz te činjenice zaključujete da je to istraživanje metodološki više nego laički urađeno i da mu je cilj bio da pokaže popularnost jednog naziva, a ne uticaj političke opcije. Najopasniji oblik izborne krađe nije kada neko donese hemijsku olovku sa grbom svoje stranke, već kada građanima pokušavate da ukradete poverenje u izbore i oduzmete im jedini miran način za promenu vlasti - rekao je.

Foto: Kurir Televizija

Opozicija neće proći cenzus

Nenad Uzelac, politikolog dao je svoje predviđanje za vanredne parlamentarne izbore koji će biti održani 25. oktobra.

- Opozicione partije će proći jako loše ili uopšte neće preći cenzus. Nosilac koalicije Dragana Đilasa je zapravo Marinika Tepić, on se ni ne može pojaviti u javnosti, jer ima previše negativnih poena. Najzanimljivije je zapravo to što on nije nikada nosilac liste. Ono što vide parlamentarna i vanparlamentarna opozicija koja je protiv vlasti, visi o cenzusu. To se desilo iz razloga što su oni sve vreme pumpali zajedno sa tzv. studentskom listom, očekujući da će se politički "prošvercovati". Tzv. studentska lista jeste jedna grupa političkih švercera koja hoće preko tuđih leđa da se dokopa vlasti.

Ocenjuje da bi eventualni pad Aleksandra Vučića u aktuelnim geopolitičkim okolnostima bio katastrofalan za Srbiju.

- Poziciju tzv. studentske liste i njen mogući potencijalni uspeh odrediće njen ideološki profil, jer ćete imati jedno 15-20 odsto glasača koji će glasati "i za kamen i za kupus". Tim glasačima uopšte nije bitno ko je na toj listi, samo žele da vide Aleksandru Vučiću leđa, ne razumevajući šta Srbiju može da sačeka u njenoj geopolitičkoj situaciji, dok se svet i Evropa kreću prema ratu.

Za kraj, Uzelac je imao jasnu poruku.

- Mi imamo sada političku stabilnost koju personifikuje predsednik Aleksandar Vučić, koji ne vodi politiku sopstvenih želja, nego politiku mogućnosti koju mu pozicija države Srbije na Balkanu daje i taj brod pokušava da provuče između tih grebena što neoštećenije - zaključio je Uzelac.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

BONUS VIDEO: