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Dejan Šoškić se probio na vrh tzv. studentske liste, blokaderi veruju da će im biti jak adut iako je opštepoznato da je od 2010. do 2012. uništio srpsku privredu dok je bio guverner Narodne banke Srbije. A sad bi da vodi državu.

Dok je bio na funkciji, govorio je narodu da se ne nada povećanju plata, a kada je ostao bez fotelje lobirao je da se ne povećavaju plate i penzije, što snimak iz 2018. godine jasno dokazuje.

Upitan za povećanje koje je tada najavio predsednik Aleksandar Vučić, Šoškić je rekao:

"Verujem da u svakom slučaju nije vreme za značajna povećanja ni penzija ni plata u našoj zemlji. Dakle, i ako dođe do toga, treba biti realan, to su skromne mogućnosti".

A plate i penzije su u vreme aktuelne vlasti na čelu sa Aleksandrom Vučićem višestruko povećane...

Eto kakav je ekonomski ekspert Dejan Šoškić...

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