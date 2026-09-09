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"Čovek nema para da živi, a evro skače" – ovako su građani Srbije 14. juna 2011. godine opisivali svakodnevicu dok je na čelu Narodne banke Srbije bio Dejan Šoškić, koji bi ponovo da se dočepa fotelje, nakon što je ostao poznat kao "dželat srpske privrede".

Arhivski snimak svedoči o strahu od novih poskupljenja, sve skupljih kredita i daljem siromašenju stanovništva, a 12. maja 2012. godine, tadašnji guverner a sadašnji blokader Šoškić je terao narod Srbije u bankrot.

O tome je najbolje svedočio narod:

- Nova i najniža vrednost dinara ne uliva sigurnost — klizni kurs dinara dodatno je obezvredio plate, poskupeo kredita, a možda će podići i cene. U menjačnicama se danas dinar sporije prebrojava od evra, a za one koji žive od onoga što su zaradili, računica je jednostavna - na početku se čuje, a potom i građani kažu kakvo je stanje u državi.

"Znači, standard pada. Evro raste, standard pada", "Na svakog utiče, nažalost. Toliko o tome da nema inflacije", "Primamo platu u dinarima i tako to. Svi formiraju cene u evrima i to je to", "Plata mi je sve manje i manje, naravno da utiče i kupovna moć je mnogo slabija samim tim", "Pola od poslova koje sam planirao za ovu godinu da obavim, recimo oko kuće, odložiću za sledeću godinu", "Što se tiče evra, može da ide i 150. Ovaj dinar, koliko je, toliko je. Nama, penzionerima, snalazimo se kako možemo", govorili su tada građani.

"Država to diktira!"

Građani, kako su govorili, okrivljuju državu i za nestabilnost evra.

"To država diktira. Kad joj kad odgovara i da skače, onda ga namesti da skače, kad treba da pada, onda ga namesti da pada. Zabrinjavajuće. Na kraju krajeva, uvek pljačkaju narod, i to je to", "Prosto da nemam komentara. Mislim da se neko igra s nama. Apsolutna neizvesnost i nemoguće koristiti ni svoje znanje vezano za ekonomiju, niti situaciju — ovde pada, sve poskupljuje", "Znači, jednostavno, i ovako čovek nema para da živi, a euro skače. A neko jednostavno, pogotovo sad je narod non-stop u kreditima, zato što nema para, nekako mora da preživi, a euro kad skoči, to znači da je odmah veća cifra koju čovek mora da da nekoj banci",