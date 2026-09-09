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Hrvatski poslanik u Evropskom parlamentu Stiven Nikola Bartulica brutalno je napao Srbe i Srbiju zbog sahrane Ratka Mladića. A istom tom Bartulici su se studenti-blokaderi divili u Strazburu.

Podsećanja radi, studentima blokaderima, koji su u Strazburu prošle godine posmatrali raspravu o Srbiji, obratio se Bartulica i poručio im da evropske vrednosti za njih znače priznanje krivice za sve što je Srbija učinila Hrvatskoj!

Eto kome su se poklonili... A Bartulica ne prestaje da vređa srpski narod.

"Ratni zločinac Ratko Mladić na pogrebu u Beogradu ispraćen je uz državne i vojne počasti. Odgovoran je za genocid, etničko čišćenje i brojne ratne zločine u Hrvatskoj i BiH, a u Srbiji ga i dalje slave kao heroja. Genocid i zločini nemaju heroja, postoje samo žrtve i počinitelji", napisao je Bartulica na društvenoj mreži "X".

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