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Hrvatski poslanik u Evropskom parlamentu Stiven Nikola Bartulica brutalno je napao Srbe i Srbiju zbog sahrane Ratka Mladića. A istom tom Bartulici su se studenti-blokaderi divili u Strazburu.

Podsećanja radi, studentima blokaderima, koji su u Strazburu prošle godine posmatrali raspravu o Srbiji, obratio se Bartulica i poručio im da evropske vrednosti za njih znače priznanje krivice za sve što je Srbija učinila Hrvatskoj!

Eto kome su se poklonili... A Bartulica ne prestaje da vređa srpski narod.