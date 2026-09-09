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Potpuno rasulo u blokaderski redovima uoči izbora koje su sami toliko tražili!

I dok se danima već priča oko haosa koji se dešava sa tzv. studentskom listom, vetiranja i kandidovanja neodgovarajućih kandidata, sada je na red došla i tema registracije grupe građana "Studentska lista - studenti pobeđuju", iako je ranije registrovano udruženje sa sličnim nazivom.

- Je l' se sećate kad je pre mesec dana student Petar Živković registrovao u APR-u Udruženje "Studentska lista" sa adresom u kuli Ušće? Danas je registrovana i Grupa građana "Studentska lista - studenti pobeđuju". Izgleda da Vučić neće trebati ni da radi kampanju - naveo je jedan od korisnika na mreži Iks.

Očigledno je da je raskol među blokaderima sve dublji i da se svakoga dana mogu videti novi primeri njihove nesposobnosti.

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