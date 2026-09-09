"VUČIĆ IZGLEDA NEĆE TREBATI NI DA RADI KAMPANJU" Novi raskol među blokaderima još jedan je dokaz rasula u njihovim redovima
Potpuno rasulo u blokaderski redovima uoči izbora koje su sami toliko tražili!
I dok se danima već priča oko haosa koji se dešava sa tzv. studentskom listom, vetiranja i kandidovanja neodgovarajućih kandidata, sada je na red došla i tema registracije grupe građana "Studentska lista - studenti pobeđuju", iako je ranije registrovano udruženje sa sličnim nazivom.
- Je l' se sećate kad je pre mesec dana student Petar Živković registrovao u APR-u Udruženje "Studentska lista" sa adresom u kuli Ušće? Danas je registrovana i Grupa građana "Studentska lista - studenti pobeđuju". Izgleda da Vučić neće trebati ni da radi kampanju - naveo je jedan od korisnika na mreži Iks.
Očigledno je da je raskol među blokaderima sve dublji i da se svakoga dana mogu videti novi primeri njihove nesposobnosti.