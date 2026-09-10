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Raskrinkavanje politike prošlosti i sramnog delovanja bivšeg guvernera Narodne banke Srbije Dejana Šoškića, koga blokaderi sada pokušavaju da vrate na vlast pokazuje da je tokom njegove vlasti 2011. godine da je dinar nezaustavljivo tonuo, dok su građani rasprodavali poslednje devizne ušteđevine iz slamarica samo da bi preživeli do prvog u mesecu!

Podsećamo, Šoškić, koji je u narodu i među privrednicima ostao zapamćen kao "dželat srpske privrede", ostavio je iza sebe pustoš, oslabljenu valutu i uplašene građane čiji su kućni budžeti bili dovedeni do pucanja.

Tadašnja svakodnevica u centru Beograda podsećala je na scene iz najtežih godina – u menjačnicama je vladala opšta gužva, a čak 90 odsto građana dolazilo je sa samo jednim ciljem: da promeni po 10, 20 ili 50 evra kako bi kupilo osnovne životne namirnice.

Jedan od ojađenih preduzetnika, Aleksandar Torić (40), koji se bavio prodajom auto-delova, opisao je tadašnji horor.

- Mi imamo svoju uvoznu cenu, i onda na osnovu te uvozne cene dodajemo mi neku maržu, i tako. Ako nama kurs jede tu maržu, onda sve znamo dalje šta se dešava. Neko mora to da plati, ili kupac ili radnik, a gledamo da i kupac i radnik budu zadovoljni takođe - rekao je Aleksandar Torić, 40-godišnji preduzetnik iz Beograda.

Isti taj Šoškić, pod čijim je mandatom dinar obezvređen, a narod doveden do ruba egzistencije, danas ponovo želi da se dočepa guvernerske fotelje i upravlja novčanicima građana Srbije!

Pogledajte kako to izgleda u nastavku: