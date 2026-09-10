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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se nakon večere koju je u čast učesnika Međunarodnog samita o svemiru u Parizu priredio predsednik Republike Francuske Emanuel Makron. Vučić se nakon večere sastao i sa Makronom.

- Moj, svakako, poslednji sastanak sa njim kao predsednikom Srbije koji sam imao, i analizirali trenutnu situaciju u svetu, u Evropi, razgovarali o bilateralnim odnosima. Mislim da smo dodatno učvrstili strateško partnerstvo koje postoji između Srbije i Francuske, dogovorili dalju saradnju, bilateralnu, po svim važnim pitanjima, u svim sferama društvenog života, razgovarali o evropskom putu Srbije, razgovarali o svim problemima, o situaciji u našem regionu, o dijalogu sa Prištinom, o apsolutno svim važnim pitanjima. Pre toga, na večeri, bio sam razgovarao sa Iraklijem Kobahidzeom, premijerom Gruzije, dugo razgovarao sa Pašinjanom, premijerom Jermenije, razgovarao sa Rumenom Radevim, bugarskim premijerom, sa luksemburškim premijerom Lukom Fridelom. I ono što je za mene posebno važno, razgovarao sam sa predstavnicima najmoćnijih francuskih kompanija, dakle i evropskih, DASO-om i Airbusom, razgovarao sam i sa Vilom Maršalom iz Planeta. Zašto je to važno? Govorim zbog samita o svemiru, koji mnogim ljudima zvuči kao nešto sa druge planete, dok imamo bezbroj ovoplanetarnih problema. I, međutim, to je strašno važno i za nas, i moraćemo da se uključimo drugačije. I ukoliko budemo bili u mogućnosti da odlučujemo o budućnosti, moraćemo da radimo mnogo više, zato što ti sateliti koje koristite pomažu mnogo poljoprivredi, pomažu mnogo u borbi protiv požara - rekao je on.

Foto: RTS

Važno povezivanje sa drugima

- Od značaja je da se povezujemo sa najmoćnijim kompanijama planete, kompanijama, firmama, preduzećima koja rade to, ali istovremeno i sa zemljama koje mogu to da omoguće. Takođe, kada sam rekao "firma Planet pomaže u odbrambenom sektoru", recimo Ukrajini ili nekoj zemlji, otkriva odakle dolaze dronovi i sve drugo, mi moramo da vidimo sa kojom ćemo zemljom to da radimo, ko nam je pouzdan partner, koje su zemlje u koje možemo da imamo poverenje, jer mi to da stignemo ne možemo. U ovom trenutku je Amerika broj 1, 6 meseci za njima kasni Kina, dakle neka tu neka trka. Evropa u ovom trenutku zaostaje, ali se podiže, i ovo što radi predsednik Makron je podizanje Evrope. Nemci takođe rade, oni će da dovedu baš Planet da radi satelite u Berlinu, tako da verujem da tu leži budućnost, i Srbija mora da se uključi u tu utakmicu što je pre moguće - pojasnio je Vučić.

- Od značaja je da se povezujemo sa najmoćnijim kompanijama planete, kompanijama, firmama, preduzećima koja rade to, ali istovremeno i sa zemljama koje mogu to da omoguće. Takođe, kada sam rekao "firma Planet pomaže u odbrambenom sektoru", recimo Ukrajini ili nekoj zemlji, otkriva odakle dolaze dronovi i sve drugo, mi moramo da vidimo sa kojom ćemo zemljom to da radimo, ko nam je pouzdan partner, koje su zemlje u koje možemo da imamo poverenje, jer mi to da stignemo ne možemo. U ovom trenutku je Amerika broj 1, 6 meseci za njima kasni Kina, dakle neka tu neka trka. Evropa u ovom trenutku zaostaje, ali se podiže, i ovo što radi predsednik Makron je podizanje Evrope. Nemci takođe rade, oni će da dovedu baš Planet da radi satelite u Berlinu, tako da verujem da tu leži budućnost, i Srbija mora da se uključi u tu utakmicu što je pre moguće - pojasnio je on.

Odgovarajući na pitanje kako je Srbija uspela da dobije svoje mesto za stolom sa velikim igračima u ovoj oblasti Vučić je rekao mi radimo sa Evropljanima kroz nekoliko programa, to su Kopernikus, to je Artemis, ali mi imamo potpisane sporazume nekada i sa Rusima i sa Kinezima.

Dobra vest da smo ovde

- Kao što sam rekao, da svi ljudi znaju: Amerikanci su broj 1, Kinezi odmah do njih, a onda svi drugi. Uspeli smo zahvaljujući, ako hoćete, poziciji Srbije u onome što mi nazivamo partnerstvo za veštačku inteligenciju, ali i zahvaljujući ličnim odnosima koje imamo i sa Francuskom, koja u različitim sferama društvenog života je ne samo važna i ne samo odlučujući faktor u Evropi, već, rekao bih, jedan od najvažnijih činilaca u svetu. Tako da je to razlog zašto smo uspeli, i zahvalan sam predsedniku Makronu na tome. Uostalom, ja sam večeras video i naučio mnogo drugih stvari koje ću umeti da upotrebim u budućnosti, i koje govore o tome kako i na koji način možete da koristite ne samo satelite, kako će Francuzi da pojačavaju domete svojih raketa u budućnosti, šta je to što svi drugi rade po pitanju odbrambenog sektora, i mi moramo dalje da ubrzavamo i da pojačavamo svoj rad. Ali, u svakom slučaju, dobra je vest da smo ovde, i nimalo nije glupo što se ovako nešto organizuje - rekao je Vučić.

- Druge bilaterale su trajale 15 minuta, moja je trajala sat i 20, tako da valjda vam to sve govori. Bio je... naš odnos je, kako da vam objasnim to, mi smo za ove godine postali i prijatelji, on me je odveo, i njegova supruga Brižit je radila večeras, pa smo išli da vidimo i da pozdravimo i nju, i... ne znam da li ste, ako ste nekad bili u Jelisejskoj palati, pa je to sad komplikovano sve prostorije naći, pa sam prošao kroz sve prostorije, i on me je valjda po treći ili četvrti put proveo. Mi smo prijatelji, naravno, to za nas ima i drugačiji karakter, ne samo poslovni. Ono što smo predvideli, i što su naši timovi predvideli, da mi razgovaramo o ključnim temama od interesa za našu zemlju. Bilo je pomalo emotivno, jer obojica znamo da kao predsednici poslednji put razgovaramo, i onda smo prošli kroz sve ono kakve su muke bile i kakve smo. .. sa kakvim problemima smo se suočavali u prethodnim godinama, i... ali posebno smo govorili o budućnosti, i to je za mene ono što je veoma važno. I vidim odličnu saradnju Srbije i Francuske u budućnosti - rekao je Vučić.

Predsednik je naveo da on sanja o tome kako i šta možemo da uradimo za našu zemlju, dok drugi samo misle kako da se dokopaju fotelje.

Neko sanja napredak, a neko fotelje

- Sanjam kako i šta možemo da uradimo po pitanju poplava i požara, kako da intervenišemo brže, šta da radimo. I uvek imam sve veće i veće snove. Kad ljudi nemaju snove, kad im je jedini san da se dočepaju nečije fotelje, kad nemaju snove o svojoj zemlji, kad ne znaju šta da urade sa svojom zemljom, osim da napadaju onoga koji radi. Ja ne mogu da radim to što oni rade. Ja da o njima govorim tako loše i tako ružno kao što oni govore o meni, ja ne mogu. Stvarno ne mogu. Niti me to zanima, u krajnjoj liniji. Neka ljudi glasaju za njih. Ni sa tim nemam problem. Iste večeri ću reći šta nas čeka. Iste večeri. Bez imalo straha. Ali neka ljudi dobro odmere, kao što sam danas rekao, neka dobro razmisle. I pre nego što potraže sreću na drugoj strani, neka dobro provere da li im je baš toliko loše. To je sve što imam da kažem - poručio je Vučić.

Na pitanje da li bi Srbiju mogao da zadesi nepalski scenario, Vučić je rekao da je mnogo je loše kad na vlast dolazite tako što rušite hotele, rušite kuće političkih protivnika, jer onda sve ispadne mnogo lošije nego što ste planirali.

- I sad vidite da to ne samo da nije lako, već da je zemlja u mnogo težoj situaciji nego pre godinu dana. Ali, svaka politička odluka se skupo plaća. Svaka. Ne možete da se pravite da ste naivni i da niste krivi i da ne nosite odgovornost jer ste želeli nešto dobro. A ne, ne. Morate pažljivo da gledate, pažljivo da slušate. Država nije igračka. Politika nije igra. Suviše je to ozbiljna stvar da biste se igrali sa tim. Ja sam jedanput nekim momcima zamerio, koje poznajem, pa kao: "E, mi smo kao glasali za belog, ali da je bio drugi krug, da je trebalo u drugom krugu, mi bismo glasali za tebe. " Ja sam im rekao: "Pogledajte, momci, lakše bi mi bilo da ste mi rekli da ste glasali za Sašu Jankovića u tom trenutku, nego da ste glasali za ovog inače šarmantnog gospodina iz Mladenovca. " Zato što je to šala. A sa državom nemoj da se šališ - dodao je on i nastavio:

Foto: Instagram

- Kao što ja ponekad mislim da se neko šali sa nama i da provodi eksperimente, radeći nam ovo sa blokadama po fakultetima, univerzitetima, objašnjavajući nam ko treba da upravlja državom. Najnesposobniji, najneobrazovaniji ljudi. Ili korumpirani ljudi, od ovih koji su kod nas radili sve projekte moguće, pa sad ispadoše veliki opozicionari, i tako dalje. Za koje znam da ne znaju ni šta je deo države. Jer ja znam najbolje šta je država. Najviše vremena sam proveo u državi. Znam sve segmente države. Ne postoji stvar u državi koju ja ne znam. I to je neki resurs koji bi država trebalo takođe da iskoristi. Kao što ne postoji niko u svetu koga ja ne poznajem. Što je takođe veliki resurs naše zemlje. Večeras su ovde govorili ljudi iz Saudijske Arabije, Emirata, moji prijatelji iz mnogih drugih zemalja. Država je suviše ozbiljna stvar da bi se prepustila na upravljanje ljudima koji ne znaju šta je država. Ali, ja sam siguran da će građani Srbije, u demokratskoj atmosferi, moći da izaberu ono što je za njih najbolje - naveo je predsednik.

Vučić je naveo da su škole po Srbiji urušili oni čiji je cilj bio politička fotelja, a ne blagodet njihove dece.

Glas za bilo koga drugog je glas za blokadere

- Kada odrasli ne razumeju da je detetu najpotrebnije znanje i obrazovanje, već misle da i preko dece treba da ostvaruju svoje političke ciljeve, lične ciljeve, onda smo u nekom problemu. Moj mali sin ne mora i ne treba da zna ništa o politici. Baš ništa. 9 godina ima. Ali mora da uči. Mora da uči i matematiku, i srpski, i engleski, i francuski, i nemački, i kineski, i sve što hoćete. Mora da uči. Ako neće da uči, tata će da se naljuti na njega, pa neće da ga vodi na jednu utakmicu. Tako da hoću da vam kažem: a ne da uništavate škole, da uništavate obrazovne programe, obrazovne profile, udžbenike da cepate, sveske da cepate zato što na njima piše "expo". Ne postoji stvar koja me je tako zabolela kao to. Da nešto što ima tako značajnu upotrebnu vrednost, da vi cepate samo zato što ste ostrašćeni, zato što nemate šta da ponudite, ne znam šta bih vam rekao. Ja ne mislim da ijedan čovek u Srbiji ne misli da sam ja kriv za stanje u Petoj gimnaziji ili u Jovinoj gimnaziji u Novom Sadu. Svi ljudi znaju ko je za to kriv. Kao što svi ljudi znaju ko je kriv za svinjce po našim fakultetima, kao što svi ljudi znaju ko je kriv za pad na Šangajskoj listi i na svemu drugom. Svaki čovek u Srbiji to zna. Svi ljudi znaju. To su baš oni su sve vreme govorili o "stručnosti" i "znanju", a na kraju ništa ni od struke ni od znanja nisu pokazali, sem nerada, lenjosti, borbe za političke fotelje i pravljenja svinjaca od onoga što su gradili svi građani ove zemlje. Naše zemlje. Ja želim da vam ponovim to, ako je već to da insistirate da dobijete taj odgovor: da, svi koji nisu Ujedinjena Srbija, Aleksandar Vučić, glasaće protiv nas. Neće da se femkaju, da čekaju 2-3 meseca da na to pristanu, pa će reći "bili su strašni pritisci odavde i odande". Neće to odmah da urade. Ali nemojte da imate nikakve dileme. Dakle, glas za bilo koga drugog je glas za blokadere - zaključio je predsednik.

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