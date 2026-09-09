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Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić odgovorila je blokaderima koji veruju da njihov večerašnji izlazak na ulice predstavlja najavu pobede na izborima.

"Kad narod na raspisivanje izbora spontano izađe na ulice šta će tek biti za 45 dana", piše u jednoj blokaderskoj objavi na mreži "X", na šta je Ana Brnabić reagovala rečima:

"Narod je masovno, spontano, izašao večeras na ulice da pozdravi blokadere. Ima ih 10. Najava pobede".

Brnabić potom pita "I - kome nije jasno zašto je Bodiroga prvi na listi?", a onda i nastavlja: