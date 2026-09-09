"Evo me opet u Jelisejskoj palati, kasno je uveče, završili smo večeru i čekam ovde Emanuela Makrona. Spremio je sve, i sad ćemo ovde nas dvojica jedno sat vremena da pričamo, onako da razgovaramo o svim važnim bilateralnim stvarima i beskrajno mu hvala. Ovo je nekako mesto gde se najčešće sastajemo i mnogo sam srećan što sam već naučio stvari o Jelisejskoj palati i što imamo takve prijatelje kao što je Francuska, i kao što je Emanuel Makron", rekao je Vučić.