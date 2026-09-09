MALO EKSKLUZIVE IZ JELISEJSKE PALATE! Vučić objavio snimak iz Pariza: Beskrajno hvala Makronu, srećan sam što imamo takve prijatelje (VIDEO)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se iz Jelisejske palate, gde je prisustvovao svečanoj večeri koju je organizovao predsednik Francuske Emanuel Makron.
"Malo ekskluzive iz Jelisejske palate!", napisao je predsednik Vučić na Instagramu.
"Evo me opet u Jelisejskoj palati, kasno je uveče, završili smo večeru i čekam ovde Emanuela Makrona. Spremio je sve, i sad ćemo ovde nas dvojica jedno sat vremena da pričamo, onako da razgovaramo o svim važnim bilateralnim stvarima i beskrajno mu hvala. Ovo je nekako mesto gde se najčešće sastajemo i mnogo sam srećan što sam već naučio stvari o Jelisejskoj palati i što imamo takve prijatelje kao što je Francuska, i kao što je Emanuel Makron", rekao je Vučić.
Podsetimo, predsednik Vučić boravi u dvodnevnoj poseti Parizu gde će učestvovati na Međunarodnom samitu u svemiru.