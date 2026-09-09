Politika
"ODLIČAN RAZGOVOR SA MAKRONOM" Vučić objavio snimak nakon sastanka: Poverenje koje smo izgradili ostaje čvrst oslonac
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom u Parizu.
- Odličan razgovor sa predsednikom Makronom o daljem jačanju strateškog partnerstva Srbije i Francuske, našem evropskom putu, ekonomiji, investicijama i važnim zajedničkim projektima - napisao je Vučić na Instagramu.
- Zahvalan predsedniku Makronu na snažnoj podršci Srbiji i ličnom angažmanu u unapređenju bilateralnih odnosa. Razgovarali smo i o mogućnostima za snažnije povezivanje u oblasti savremenih tehnologija i inovacija, koje postaju sve važnije za razvoj i konkurentnost naših privreda. da urade u godinama koje dolaze - dodao je on.
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