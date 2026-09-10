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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, upitan da prokomentariše navode da je Dejan Bodiroga prvi na tzv. studentskoj listi, rekao je večeras da političkom protivnicima želi sve najbolje, i da ne želi da veruje da će oni da kandiduju neobrazovane i nestručne kadrove

- Ja našim političkim protivnicima želim sve najbolje. Ja im želim da ostanu pri svojim principima, a to je: znanje je moć, stručnost je znanje. Ne želim da verujem da će oni da kandiduju neobrazovane i nestručne kadrove, i ja ću uvek da pokazujem poštovanje prema našim protivnicima. Želim da verujem da ćemo čuti i njihove planove i njihove programe, baš kao što nismo mogli da ih čujemo u poslednje vreme, kao što nismo mogli da čujemo ni stanovišta po važnim političkim pitanjima, ne samo o smrti generala Mladića, već i o tome hoćete li uvoditi sankcije Ruskoj Federaciji ili nećete, kakav je odnos prema Narodnoj Republici Kini, i tako dalje, i tako dalje. Ali to je za neko drugo vreme i za neke druge stvari. Ja im želim svu sreću, a narod u Srbiji će doneti odluku - rekao je Vučić.

Na pitanje novinara da li bi, ukoliko bi se desilo da oni pobede, naša zemlja možda bila prva koju vodi jedan srednjoškolac, Vučić je odgovorio: