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Bivši guverner NBS Dejan Šoškić tokom svog mandata na čelu ove institucije doneo je Srbiji samo propast, bedu i nizak životni standard.

Prema podacima iz tog perioda, 2010. godina završena je sa inflacijom daleko iznad planirane, 11,5%, evrom, koji je još u junu prešao nekada magični prag od 100 dinara, i stopom nezaposlenosti od skoro 20%.

- Nije bilo lako, ali biće još teže. Građanima koji su se istrošili za praznike, zimaće narednih meseci biti još hladnija. Guverner Šoškić kaže da će decembarska inflacija rasti još 6 meseci, a glavni razlog rasta cena i dalje leži u poskupljenju hrane i pića. I dok cene rastu, dinar pada za 9%, a broj zaposlenih se smanjuje - navodi se u jednom prilogu.

Šoškić inače nije hteo da se odrekne fotelje 2012. godine, a sada bi ponovo da je se domogne - slovi za jednog od prvih na tzv. studentskoj listi.

Podsetimo zašto Šoškića nazivaju "dželatom srpske privrede".

U decembru 2010. godine građanima je poručio da ne očekuju povišice pritiskom na poslodavce ako to nije zarađeno, već da bolji standard dolazi od novih radnih mesta, a ne od zahteva za većim platama. Naslov u medijima tada je bio "Ne nadajte se rastu plata". To je bilo praktično na početku njegovog boravka u fotelji guvernera Narodne banke Srbije.