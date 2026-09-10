- Da, svi koji nisu Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić , glasaće protiv nas. Neki će da se femkaju, da čekaju dva-tri meseca da na to pristanu, pa će reći - 'Bili su strašni pritisci odavde i odande'. Neki će to odmah da urade, ali nemojte da imate nikakve dileme - glas za bilo koga drugog je glas za blokadere - rekao je Vučić.

- Sanjam kako i šta možemo da uradimo po pitanju poplava i požara, kako da intervenišemo brže, šta da radimo. I uvek imam sve veće i veće snove. Kad ljudi nemaju snove, kad im je jedini san da se dočepaju nečije fotelje, kad nemaju snove o svojoj zemlji, kad ne znaju šta da urade sa svojom zemljom, osim da napadaju onoga koji radi. Ja ne mogu da radim to što oni rade. Ja da o njima govorim tako loše i tako ružno kao što oni govore o meni, ja ne mogu. Stvarno ne mogu. Niti me to zanima, u krajnjoj liniji. Neka ljudi glasaju za njih. Ni sa tim nemam problem. Iste večeri ću reći šta nas čeka. Iste večeri. Bez imalo straha. Ali neka ljudi dobro odmere, kao što sam danas rekao, neka dobro razmisle. I pre nego što potraže sreću na drugoj strani, neka dobro provere da li im je baš toliko loše. To je sve što imam da kažem - poručio je Vučić.