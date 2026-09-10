"GLAS ZA BILO KOGA DRUGOG JE GLAS ZA BLOKADERE" Vučić: Neka ljudi odmere i pre nego što potraže sreću na drugoj strani, neka provere da li im je baš toliko loše
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras u Parizu da će svi oni koji ne podržavaju listu "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" glasati protiv nje, kao i da je glas za bilo koju drugu listu, kako kaže, glas za blokadere.
- Da, svi koji nisu Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić, glasaće protiv nas. Neki će da se femkaju, da čekaju dva-tri meseca da na to pristanu, pa će reći - 'Bili su strašni pritisci odavde i odande'. Neki će to odmah da urade, ali nemojte da imate nikakve dileme - glas za bilo koga drugog je glas za blokadere - rekao je Vučić.
Predsednik je naveo da on sanja o tome kako i šta možemo da uradimo za našu zemlju, dok drugi samo misle kako da se dokopaju fotelje.
- Sanjam kako i šta možemo da uradimo po pitanju poplava i požara, kako da intervenišemo brže, šta da radimo. I uvek imam sve veće i veće snove. Kad ljudi nemaju snove, kad im je jedini san da se dočepaju nečije fotelje, kad nemaju snove o svojoj zemlji, kad ne znaju šta da urade sa svojom zemljom, osim da napadaju onoga koji radi. Ja ne mogu da radim to što oni rade. Ja da o njima govorim tako loše i tako ružno kao što oni govore o meni, ja ne mogu. Stvarno ne mogu. Niti me to zanima, u krajnjoj liniji. Neka ljudi glasaju za njih. Ni sa tim nemam problem. Iste večeri ću reći šta nas čeka. Iste večeri. Bez imalo straha. Ali neka ljudi dobro odmere, kao što sam danas rekao, neka dobro razmisle. I pre nego što potraže sreću na drugoj strani, neka dobro provere da li im je baš toliko loše. To je sve što imam da kažem - poručio je Vučić.
Medicinsko odricanje od odgovornosti
Za sva pitanja u vezi sa zdravstvenim stanjem, simptomima ili terapijom obratite se svom lekaru ili drugom kvalifikovanom zdravstvenom radniku. Nemojte zanemarivati stručni medicinski savet niti odlagati traženje medicinske pomoći zbog informacija pročitanih na ovom sajtu.