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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi i danas u Parizu, gde učestvuje na Međunarodnom samitu o svemiru, koji se održava na inicijativu predsednika Republike Francuske Emanuela Makrona i okuplja gotovo 120 stranih delegacija.

Tokom boravka u Parizu, predsednik Vučić obratiće se učesnicima plenarne sesije Samita na temu "Budući svemir za svet koji se brzo menja".

Predsednik je prisustvovao večeri koju je u čast šefova država i vlada učesnika organizovao francuski predsednik.

Kurir.rs

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