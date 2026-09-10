Tokom boravka u Parizu, predsednik Vučić obratiće se učesnicima plenarne sesije Samita na temu "Budući svemir za svet koji se brzo menja".
predsednik srbije u parizu
PREDSEDNIK SRBIJE I DANAS U PARIZU: Drugog dana posete Vučić učestvuje na Međunarodnom samitu o svemiru
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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi i danas u Parizu, gde učestvuje na Međunarodnom samitu o svemiru, koji se održava na inicijativu predsednika Republike Francuske Emanuela Makrona i okuplja gotovo 120 stranih delegacija.
Tokom boravka u Parizu, predsednik Vučić obratiće se učesnicima plenarne sesije Samita na temu "Budući svemir za svet koji se brzo menja".
Predsednik je prisustvovao večeri koju je u čast šefova država i vlada učesnika organizovao francuski predsednik.
Kurir.rs
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