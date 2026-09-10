OVDE JE TAKVA STRAHOVLADA, ALI EKSKURZIJA NE MOŽE DA SE PROPUSTI: Ana Brnabić i Milenko Jovanov o sumanutim jadikovkama Zorana Lutovca
- Milenko Jovanov i Ana Brnabić komentarisali su objavu Zorana Lutovca, koji se požalio što učenici četvrtog razreda srednjih škola idu na ekskurzije tokom izbora.
- Jovanov je poručio da za opoziciju nema dana u kalendaru bez nekog 'holideja', dok je Brnabić ironično tražila da RIK omogući glasanje tokom ekskurzije.
Predsednica Skupštine Ana Brnabić i šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov komentarisali su sumanutu objavu bivšeg predsednika Demokratske stranke Zorana Lutovca, koji se požalio što učenici četvrtog razreda srednjih škola idu na ekskurzije u oktobru pa neće moći da glasaju na izborima.
- Eto , holidej i 25.10. Rekoh nedavno da nema tog dana u kalendaru, a da njima nije neki holidej i da bi mogli da se održe izbori... I, kao što se da videti, stvarno nema - napisao je Jovanov na društvenoj mreži X.
Na Lutovčeve jadikovke je potom odgovorila i Ana Brnabić.
- Mi smo takva jedna diktatura, tiranija... Ovde je takva strahovlada i revolucija je neophodna, ali ekskurzija jednostavno ne može da se propusti! RIK da omogući biračko pravo ljudima tokom ekskurzije! I, naravno, da makar jedno biračko mesto bude otvoreno u Rovinju, koji je uvek aktuelan i krajem oktobra - istakla je ona.