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Predsednica Skupštine Ana Brnabić i šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov komentarisali su sumanutu objavu bivšeg predsednika Demokratske stranke Zorana Lutovca, koji se požalio što učenici četvrtog razreda srednjih škola idu na ekskurzije u oktobru pa neće moći da glasaju na izborima.

- Eto , holidej i 25.10. Rekoh nedavno da nema tog dana u kalendaru, a da njima nije neki holidej i da bi mogli da se održe izbori... I, kao što se da videti, stvarno nema - napisao je Jovanov na društvenoj mreži X.

Na Lutovčeve jadikovke je potom odgovorila i Ana Brnabić.