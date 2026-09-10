Slušaj vest

Odmah nakon što su raspisani vanredni parlamentarni izbori za 25. oktobar, blokaderski pokret ogolio je svoje pravo lice i pokazao šta zapravo nudi građanima Srbije. Za svoje prvo predizborno okupljanje, zakazano za danas u 17 časova ispred Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, kao glavnu zvezdu i jednog od govornika spremaju, širi se informacija na društvenim mrežama, nikog drugog do Jova Bakića — čoveka čija se čitava politička platforma svodi na pretnje, nasilje i pozive na prolivanje krvi.

Javnost dobro pamti Bakićev monstruozni "program" u kom je otvoreno poručio da ga izbori i narodna volja uopšte ne zanimaju: "Pobeda bi bila kada bi ih videli kako plivaju po Savi i Dunavu jer izbornim listićima sigurno nećemo do nje doći."

Ovu zastrašujuću najavu i ideološki mrak koji blokaderi dovode u Novi Sad oštro je prokomentarisao politikolog Nenad Uzelac, podsećajući na jezive istorijske paralele koje Bakićeve pretnje prizivaju.

Čitam vest da će sutra govornik na skupu studenata u blokadi, već predizbornom skupu u Novom Sadu, biti niko drugi nego Jovo Bakić i setim se onih njegovih izjava kako će njegovi politički protivnici da plivaju Savom i Dunavom, kako će dobijati batine i tako dalje šta sve sledi. I razmišljam kada su to poslednji put Srbi plivali Savom i Dunavom i setim se da je to bilo iz raznih stratišta u NDH i da su ih Beograđani sakupljali pored obala Dunava na Kalemegdanu i da su ih sahranjivali u grobnice oko Beograda. I to je ono što ćemo da slušamo i sutra, pretnje, plivanje, jurenje po ulicama i ostale stvari, ludnica, LUD-NI-CA potpuna – upozorio je Uzelac sinoć u videu na Instagramu.

Uzelac je u opisu objave dodatno raskrinkao radikalnu pozadinu ove predizborne liste i upozorio na posledice po čitavu državu.

– Već se otkrivaju ideološki obrisi ove liste: radikalno-levičarsko (što nismo ni sumnjali) terorisanje političkih neistomišljenika, ono što slušamo već dve godine. Da Jovo Bakić vodi državu, ne bi kamen na kamenu ostao od Srbije samo zato što on sve gleda kroz svoj radikalno levu ideologiju, a ne kroz realnu politiku – napisao je Uzelac.