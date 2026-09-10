VUČIĆ JE ZNAO NEŠTO ŠTO MI NISMO? Blokaderi upravo razmatraju koga će umesto Bodiroge
Krovna radna grupa studenata blokadera upravo razmatra koga će postaviti za nosioca svoje liste umesto Dejana Bodiroge zbog nedostatka kvalifikacija.
Podsećamo, o tome je kasno sinoć govorio i predsednik Aleksandar Vučić iz Francuske, koji je najavio da će blokaderi zameniti Bodirogu, kao što su pre njega zamenili i Đokića.
- Ja našim političkim protivnicima želim sve najbolje. Ja im želim da ostanu pri svojim principima, a to je: znanje je moć, stručnost je znanje. Ne želim da verujem da će oni da kandiduju neobrazovane i nestručne kadrove, i ja ću uvek da pokazujem poštovanje prema našim protivnicima. Želim da verujem da ćemo čuti i njihove planove i njihove programe, baš kao što nismo mogli da ih čujemo u poslednje vreme, kao što nismo mogli da čujemo ni stanovišta po važnim političkim pitanjima, ne samo o smrti generala Mladića, već i o tome hoćete li uvoditi sankcije Ruskoj Federaciji ili nećete, kakav je odnos prema Narodnoj Republici Kini, i tako dalje, i tako dalje. Ali to je za neko drugo vreme i za neke druge stvari. Ja im želim svu sreću, a narod u Srbiji će doneti odluku - rekao je Vučić.
Na pitanje novinara da li bi, ukoliko bi se desilo da oni pobede, naša zemlja možda bila prva koju vodi jedan srednjoškolac, Vučić je odgovorio:
- Ne bi bila prva, niti bi oni dali njemu da vodi, a bila bi jedna od 3 ili 4 zemlje u svetu. Ali, kako da vam kažem, ja ne mislim da je to najvažnija stvar. Mislim da postoje mnogo važnija pitanja. Ne delim ljude po tome koju su školu završili, već delim ljude po sposobnostima, po nivou obrazovanja. Nivo obrazovanja ne mora da bude uvek usklađen sa formalnim obrazovanjem. Nažalost, u slučaju koji vi pominjete, je nivo suštinskog obrazovanja značajno niži od formalnog. Nažalost. Ali verujem da će oni to izmeniti, siguran sam da hoće. Ne verujem da će ostati pri tako lošoj odluci - rekao je Vučić.