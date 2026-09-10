"Građani Srbije, imaćete priliku da izaberete, da birate svoju budućnost"

- Građani Srbije, imaćete priliku da izaberete, siguran sam, između mnogo opcija. Da birate planove i programe, da birate ljude, da birate svoju budućnost. Molim vas da to učinite na miran i dostojanstven način. I to ne mislim samo na izborni dan; mislim na svih 45 dana kampanje. Važno je da pokažemo, svi zajedno, poštovanje jedni prema drugima. Važno je da poštujemo drugačije političko mišljenje, pravo na slobodu okupljanja, javnog izražavanja. Odluka naroda mora da se poštuje.

- Molim vas da dobro odmerite kako i kome dajete svoje poverenje, imajući u vidu sve činjenice o kojima sam vam i danas govorio: o težini političke, ekonomske situacije svuda u svetu, i naravno, sa svim njihovim refleksijama na našu Srbiju. Uveren sam da ćete, kao građani Srbije, izabrati pravi put u budućnost.

"Koga god da izaberete, primiće moje čestitke"

- A koga god da izaberete, svakako primiće moje čestitke, jer ja mislim da očuvanje našeg demokratskog sistema, očuvanje naših porodica bez podela, očuvanje našeg društva jeste prioritet i naše države.