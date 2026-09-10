JEZIVE PRETNJE: Zapaliće sve koji neće da glasaju za blokadere?! Bakić prešao sve granice: "Od danas kreće visoka temperatura, i na kraju će biti flambiranje"
Nije prošao ni dan od kada je predsednik Srbije Alekandar Vučić saopštio da raspušta Skupštinu Srbije i vanredne parlamentarne izbore zakazuje za 25. oktobar, čime je počela i predizborna kampanja, a blokaderi već javno prete flambiranjem onih protiv kojih upravo ulaze u predizbornu trku.
Iako je predsednik juče u podne uputio poziv svim učesnicima predizbornog procesa da u njemu učestvuju na miran i dostojanstven način, kako s međusobnim poštovanjem tako i poštovanjem demokratskih tekovina poput poštovanja drugačijeg političkog mišljenja, prava na slobodu okupljanja i javnog izražavanja, blokaderi izriču jezive pretnje poput flambiranja onih koji ne misle kao oni?!
Upravo je ta reč izašla iz usta univerzitetskog profesora Jova Bakića koji je gostujući na N1 izrekao skandaloznu pretnju koristeći kulinarske termine po kojima je, kako ističe ta televizija, postao poznat tokom blokaderskih protesta?!
- Od danas kreće visoka temperatura, prženje tih izdinstanih raspadajućih ostataka ovoga režima - i na kraju će biti flambiranje, glase njegove jezive pretnje.
"Građani Srbije, imaćete priliku da izaberete, da birate svoju budućnost"
- Građani Srbije, imaćete priliku da izaberete, siguran sam, između mnogo opcija. Da birate planove i programe, da birate ljude, da birate svoju budućnost. Molim vas da to učinite na miran i dostojanstven način. I to ne mislim samo na izborni dan; mislim na svih 45 dana kampanje. Važno je da pokažemo, svi zajedno, poštovanje jedni prema drugima. Važno je da poštujemo drugačije političko mišljenje, pravo na slobodu okupljanja, javnog izražavanja. Odluka naroda mora da se poštuje.
- Molim vas da dobro odmerite kako i kome dajete svoje poverenje, imajući u vidu sve činjenice o kojima sam vam i danas govorio: o težini političke, ekonomske situacije svuda u svetu, i naravno, sa svim njihovim refleksijama na našu Srbiju. Uveren sam da ćete, kao građani Srbije, izabrati pravi put u budućnost.
"Koga god da izaberete, primiće moje čestitke"
- A koga god da izaberete, svakako primiće moje čestitke, jer ja mislim da očuvanje našeg demokratskog sistema, očuvanje naših porodica bez podela, očuvanje našeg društva jeste prioritet i naše države.
Kurir.rs