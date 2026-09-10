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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja posetu Parizu, gde će učestvovati na Međunarodnom samitu o svemiru koji na inicijativu predsednika Emanuela Makrona okuplja gotovo 120 stranih delegacija.

U jutarnji program Kurir televizije, uživo iz Francuske, analizu ove posete i samita izneo je član Makronove partije Dejan Stanković.

Sastanak predsednika Srbije i Francuske

Stanković govori da je izuzetno važno to što je predsednik Aleksandar Vučić prisustvovao ovakvom događaju i da su takva pitanja važna za vek u kojem živimo.

04:56 UŽIVO IZ FRANCUSKE! Član Makronove partije ekskluzivno za Kurir televiziju: Jako je važno da je Srbija učestvovala! Izvor: Kurir televizija

- Pitanje eksploatacije svemira i svega što se tiče tog tzv. niskog svemira je suštinsko pitanje. To je opšte dobro i ekspanzija tih stvari je danas na takvom nivou da će se morati razmišljati o regulativama bezbednosti u svemirskom prostoru kako bi se diversifikovale usluge kako bi se izbeglo da samo najmoćnije sile sveta vladale tim prostorom, ali i veštačke inteligencije. Mi smo 2010. imali ukupno 800 satelita oko Zemljine ose, a danas ih ima 17.000, dok samo jedna kompanija iz Amerika drži 11.000. To zabrinjava i postavlja svet u nužnost da uspostavi određena pravila, o tome se razgovara na ovom samitu u Parizu - započeo je Stanković.

Važnost samita za Srbiju

Stanković poznaje situaciju u Evropi i našoj zemlji, pa je izneo važnost sastanka u Parizu na kojem je učestvovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Prisustvovanje ovom samitu je izuzetno važno za Srbiju jer se ona tokom proteklih godina uspostavila kao vrlo interesantna tehnološka platforma u kojoj se susreću svi današnji akteri eksploatacije nižeg dela svemira. Srbija je tu važan akter jer smo zaboravili da je Srbija bila predsedavajuća prošle godine na Svetskoj konferenciji za veštačku inteligenciju. To je velika čast za malu zemlju. Srbija je retka država gde se mogu pronaći tehnologije Kine, Amerike i Evrope jer je ona tu neposredno geopolitički, ali i one sa Bliskog istoka - rekao je Stanković, pa dodao:

- Mi sledeće godine u maju imamo kao uvertiru za budući Expo imamo samit "Gitex" koji je vezan za eksploataciju i investiciju AI sa Bliskog istoka.

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