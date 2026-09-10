Slušaj vest

U ZAGREBU OPET VUČIĆ CENTRALNA TEMA: Hrvati kukaju zbog srdačnog zagralja dvojice predsednika: "Umesto da osudi sahranu Mladiću, Makron se druži sa njim"

Hrvatski mediji vidno su razočarni zbog srdačnog susreta predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa francuskim kolegom Emanuelom Makronom u Parizu, koji je još jednom dokazao veliko prijateljstvo ne samo dvojice lidera već i Srbije i Francuske, jer su se Hrvati očigledno nadali da će Francuzi podržati njihove napade na Srbiju zbog sahrane generala Ratka Mladića.

Međutim, umesto bilo kakve osude, kojoj su se u Zagrebu očigledno nadali, francuski predsednik srdačno je dočekao Vučića, čime su u vodu pali svi pokušaji da se Srbija stavi u političku izolaciju.

- Francuska se nije oglasila oko sahrane Ratka Mladića u Beogradu, koji je sahranjen uz sve vojne počasti, nije se oglasio lično ni Emanuel Makron, ali, evo, danas saznajemo da se druži s Vučićem - izjavila je voditeljka hrvatskog RTL i dodala:

- Evo ih, dva predsednika se rukuju, pa je i zagrljaj na večeri uoči Samita o svemiru u Parizu. Vučić je fotografiju objavio na svom Instagramu, uz opis: "Svaki susret potvrđuje međusobno poštovanje i snažno partnerstvo Srbije i Francuske".

Međunarodni samit o svemiru u Parizu, koji se održava na inicijativu predsednika Francuske Emanuela Makrona, okuplja 120 stranih delegacija, uključujući šefove država i vlada iz celog sveta, predstavnike međunarodnih i regionalnih organizacija, članove parlamenata, naučnike, vojske, astronaute i donosioce odluka iz privatnog sektora, civilnog društva, lokalnih zajednica i razvojnih banaka.

Samit će otvoriti Makron, a zatim je predviđeno da se učesnicima obrati predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Predsednik Vučić obratiće se učesnicima plenarne sesije Samita na temu "Budući svemir za svet koji se brzo menja".