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Bivša potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Ana Stevanović Đukić prokomentarisala je obraćanje lidera opozicionih stranaka SSP Dragana Đilasa i Marinike Tepić, SRCE Zdravka Ponoša i Solidarnosti Gorana Ješića prilikom predstavljanja njihove predizborne koalicije, oštrim optužbama o kupljenim diplomama poslanika, korupciji i sastavljanje poslaničkih lista bez kriterijuma!

Ana Stevanović Đukić i Dragan Đilas Foto: BETA/Amir Hamzagić, Marina Lopičić

- Priča danas ispred Skupštine o važnosti obrazovanja, a u svojoj stranci nipodaštava najškolovanije. Da mu se ispitaju diplome poslanika, to bi bio masakr što od lažnih što od kupljenih. Priča o korupciji dok "heroina" i pojedini primaju mesečno hiljade evrića u kovertici koje skrivaju od Agencije za sprečavanje korupcije iako su obavezni da kao funkcioneri prijave svaki prihod - napisala je Stevanović Đukić na svom X profilu, a potom se osvrnula i na način sastavljanja liste:

- Poslaničke liste sastavlja bez kriterijuma, već ih nameće. Stavlja ikebane na listu, odavno potrošene i kompromitovane osobe. I sve to nema veze jer cenzus im je najvažniji i fotelje - poručila je Stevanović Đukić.

Stevanović Đukić nije imenovala na koga misli, ali jedini koji su se juče obraćali ispred Skupštine su Dragan Đilas, Marinika Tepić, Zdravko Ponoš i Goran Ješić.

Da podsetimo, Stevanović Đukić je bila članica predsedništva i internacionalni sekretar SSP i napustila je tu partiju 2024. godine zbog odluke o bojkotu izbora.