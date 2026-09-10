"OVAJ SAMIT JE VAŽAN ZA SRBIJU JER ŽELIMO DA UČIMO OD NAJBOLJIH" Brojni susreti i razgovori predsednika Vučića sa stranim državnicima u Parizu! (FOTO)
- U Parizu danas razgovaramo o budućnosti svemirskog sektora koji postaje sve važniji za ekonomiju, bezbednost, tehnološki razvoj i ukupnu konkurentnost država.
- Promene kojima danas svedočimo u značajnoj meri odrediće odnose snaga i pravce razvoja u decenijama pred nama.
- Ovaj samit je važan za Srbiju jer želimo da učimo od najboljih, razgovaramo sa vodećim svetskim kompanijama i vidimo šta možemo zajedno da uradimo. To su teme kojima u prošlosti nismo posvećivali dovoljno pažnje, a danas imaju sve veći značaj za poljoprivredu, praćenje klimatskih promena, odbrambenu industriju i zaštitu od elementarnih nepogoda, poručio je predsednik Aleksandar Vučić na Međunarodnom samitu o svemiru u Parizu.
Brojni susreti Vučića u Parizu sa stranim državnicima
Srdačan razgovor s predsednikom Finske
- Kada se i o ozbiljnim temama razgovara uz osmeh. Uvek dobar i otvoren razgovor sa predsednikom Finske Aleksandrom Stubom, poručio je Vučić.
"Dobar razgovor sa predsednikom Vijetnama"
- Dobar razgovor sa predsednikom Vijetnama To Lamom o odnosima naših zemalja i konkretnim mogućnostima za veće prisustvo srpskih i vijetnamskih kompanija na tržištima dve zemlje, veću trgovinsku razmenu i saradnju u oblastima u kojima možemo da postignemo mnogo više. Razgovarali smo i o njegovoj poseti Srbiji, koja bi bila prilika da nastavimo razgovore o konkretnim pitanjima i otvorimo nove mogućnosti za saradnju, poručio je predsednik Vučić posle sastanka s predsednikom Socijalističke Republike Vijetnam To Lamom u Parizu.
Kurir.rs