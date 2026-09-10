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- U Parizu danas razgovaramo o budućnosti svemirskog sektora koji postaje sve važniji za ekonomiju, bezbednost, tehnološki razvoj i ukupnu konkurentnost država.

Predsednik Vučić na samitu o svemiru u Parizu 2026 Foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

- Promene kojima danas svedočimo u značajnoj meri odrediće odnose snaga i pravce razvoja u decenijama pred nama.

Predsednik Vučić u prvom redu na Samitu o svemiru 2026 u Parizu  Foto: Youtube Printscreen, EU Defence and Space

- Ovaj samit je važan za Srbiju jer želimo da učimo od najboljih, razgovaramo sa vodećim svetskim kompanijama i vidimo šta možemo zajedno da uradimo. To su teme kojima u prošlosti nismo posvećivali dovoljno pažnje, a danas imaju sve veći značaj za poljoprivredu, praćenje klimatskih promena, odbrambenu industriju i zaštitu od elementarnih nepogoda, poručio je predsednik Aleksandar Vučić na Međunarodnom samitu o svemiru u Parizu.

Brojni susreti Vučića u Parizu sa stranim državnicima

Srdačan razgovor s predsednikom Finske 

- Kada se i o ozbiljnim temama razgovara uz osmeh. Uvek dobar i otvoren razgovor sa predsednikom Finske Aleksandrom Stubom, poručio je Vučić.

"Dobar razgovor sa predsednikom Vijetnama"

- Dobar razgovor sa predsednikom Vijetnama To Lamom o odnosima naših zemalja i konkretnim mogućnostima za veće prisustvo srpskih i vijetnamskih kompanija na tržištima dve zemlje, veću trgovinsku razmenu i saradnju u oblastima u kojima možemo da postignemo mnogo više. Razgovarali smo i o njegovoj poseti Srbiji, koja bi bila prilika da nastavimo razgovore o konkretnim pitanjima i otvorimo nove mogućnosti za saradnju, poručio je predsednik Vučić posle sastanka s predsednikom Socijalističke Republike Vijetnam To Lamom u Parizu.

 Kurir.rs

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