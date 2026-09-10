Slušaj vest

Dok se Srbija sprema za parlamentarne izbore 25. oktobra, blokaderski pokret kao svog glavnog ideologa u prvi plan izbacuje Jova Bakića — čoveka koji otvoreno poziva na linč, ulično nasilje i potpuno rušenje pravnog poretka. Zastrašujuća kompilacija njegovih izjava ogoljava kakav "program" radikalna levica sprema za građane Srbije i kako u praksi zamišljaju borbu protiv političkih neistomišljenika.

Bakić se više i ne trudi da sakrije želju za haosom i bezakonjem, pa bez srama otvoreno poručuje da narod treba da zaboravi na zakon i preuzme ulogu sudije i dželata.

"Moraju da se jure po ulicama. Pošto sam ja rekao da će 'plivati po Savi i Dunavu', da, i to će se dogoditi, jer kada jurite nekog, on skače u reku da ga ne sustignete"

"Ja bih voleo da postoji kritična masa i da ih jurimo, dakle voleo bih da ih jurimo po ulicama. Dakle, ja bih to voleo jer oni to zaslužuju"

"Narod mora uzeti pravdu u svoje ruke, nema to, kakav sud, Zagorka Dolovac, šta je ona, ko je ona? I mi hoćemo nju da poštujemo, pa to je tužilac, ko je ona? Dajte da se dozovemo pameti, ostavimo malograđanske gluposti na stranu, jurimo ih po ulicama dok nije kasno"

Ove monstruozne poruke jasno pokazuju da blokaderima izbori i volja naroda ne znače ništa. Njihov jedini plan su ulični lov, linč i ukidanje institucija, dok zakone i pravnu državu sramno nazivaju "malograđanskim glupostima".