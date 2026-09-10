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Predsednik Aleksandar Vučić obratio se javnosti sa Andrićevog venca tačno u podne. Tom prilikom potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne Skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar.

1/101 Vidi galeriju Aleksandar Vučić obilazi Zapadnobački okrug Foto: Damir Dervišagić

O izborima i susretu dva zvaničnika analizu za jutarnji program Kurir televizije izneli su Gordana Čomić, političarka i Dragoljub Kojčić, politički filozof.

Neophodan dijalog za mirnu Srbiju

Čomić je istakla reči predsednika da imamo mnogo mogućnosti za razvoj već stabilne i utabane Srbije, pa je rekla da su dijalozi neophodni za mir u državi.

- Dva dijaloga su nam potrebna ako želimo stabilnu Srbiju u razvoju. Prvi dijalog je sa onima koji ne podržavaju vlast, morali bi da se dogovore o nekakvom nastupu sa porukama svima drugima koji ne podnose vlast i naravno onima koji je uvažavaju. To je prvi dijalog i njega očekuje naše društvo. Drugi dijalog je što ta organizovana manjina mora da ima predlog tema za većinu. Kako god da se organizuju i ko god tu bio, moraju da imaju predlog tema za organizovanu većinu koja se tiče minimalnog zajedničkog stava o bilo čemu. Ukoliko nemate nijedan zajednički stav sa vlašću, onda neko u organizovanoj manjini radi pogrešno - započela je Čomić.

Da podsetimo, predsednik Aleksandar Vučić je u nekoliko navrata predlagao dijalog sa tzv. opozicijom, ali nije dobio odgovor sa druge strane.

Čomić podvlači da se za dijalog ne biraju sagovornici, već tema, bez obzira da li vam se druga strana dopada ili ne:

- Dijalog je proces u kojem razgovarate o temama sa ljudima koje ne podnosite, o zajedničkom interesu. Bez ta dva dijaloga mi ćemo biti u ovom limbu - ističe Čomić.

05:15 "PRAVE SAMI GREŠKE I UPADAJU U MIŠOLOVKE" Stručnjaci o tzv. opoziciji: Tupavim strategijama samo otvaraju prostor vladajućoj stanci Izvor: Kurir televizija

Kojčić je objasnio da se demokratija zasniva na elementarnom vaspitanju društva jer nju nije postavila revolucija, već je posledica pristojnog sveta, kakav smo i mi.

- Mi se na izborima opredeljujemo za suverenitet, a to podrazumeva da shvatamo da je politika bavljenje dobrobiti zajednice. Sa druge strane, jako je bitno da se mi borimo za demokratiju. Mi smo suvereni onoliko koliko je utemeljen demokratski proces. Naša zemlja zavisi od naše demokratije, od ispoljavanja volje većine građana i da oni u manjini poštuju to. U proteklih godinu dana vidimo procese za rasturanje demokratije. Čak i taj kolokvijalni naziv "blokaderi", koga blokiraju? Šta je bolje, blokada ili dijalog? Ne žele dijalog, a staju nam na put. Meni je bitanga stala na put i to se događa, valjda je hteo da se tuče. Bitno je da se mi sada opredeljujemo za demokratiju jer oni koji budu izašli kao blokaderska opozicija, oni su antidemokratski - rekao je Kojčić.

Kojčić je saglasan sa tim da blokaderi ruše ono što se godinama mukotrpno gradilo u Srbiji, pa je ušao u analizu toga:

- Pogledajte njihovo dvorište, ni unutar njih ne postoji demokratija. Oni govore o demokratskom putu, a imaju plenume koji su daleko od demokratije, sami kažu da ne znaju ko donosi predloge i odluke za njih, između sebe ne mogu da se dogovore ni za jedno pitanje godinu i po dana. Dva blokadera nemaju jednu zajedničku ideju, pa se svađaju između sebe kako da formiraju listu. Naravno da će to biti nemoguće kada nemaju ideju i kriterijum za formiranje liste - kaže Kojčić.

Mešanje stranih sila

Čomić je rekla da ako se strane sile mešaju u strategije koje koriste blokaderi i ako su im za to platili, da je najbolje da im vrate novac.

- Pošto su im sve strategije tupave od početka. Opravdano nezadovoljni ljudi, koji nemaju političku artikulaciju, su izašli na ulice, a jer nema političkih stranka koje su to vodile, pa prave greške i upadaju u mišolovke i time pokazuju da strategija bez stranke i dijaloga ne daje dobre ishode. Naprotiv, to je otvorilo prostor za vladajuće stranke za konsolidaciju, za komunikaciju sa svojom podrškom, umirenje volje onih koji ne vole vlast... Ako je to sve mešanje stranih sila, ako je to neko platio, neka im vrati pare.

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Kurir.rs

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