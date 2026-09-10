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Nešto nalik ovome do sada se možda nije dogodilo na blokaderskoj televiziji N1. Rukovodilac redakcije Branislav Šovljanski uživo u programu javno je poručio da novinarka te kuće Danica Vučinić laže, dok je voditeljka Nataša Miljković sluša i nema šta da kaže.

Šovljanski je pred kamerama otvoreno objasnio zašto je sklonjena repriza jedne emisije, naglasivši da nikakve cenzure nije bilo, već da je po sredi čisto izmišljanje.

- Repriza tog dana nije išla zato što je koleginica rekla da je nešto cenzurisano. Ja sam sklonio reprizu te emisije i rekao "zato što je koleginica slagala", nema nikakve veze sa Zoranom Kesićem, ima veze sa tim kako mi postavljamo pitanja i šta mi pričamo. Imamo taj problem, ali time ćemo sami unutar redakcije – izgovorio je šef redakcije N1.

Zahvaljujući ovom iznenadnom naletu iskrenosti iz samog vrha N1, građani Srbije konačno su iz prve ruke videli kako se godinama montira lažna slika o pritisku i cenzuri. Umesto "strašnog režima" koji im navodno ukida emisije, pokazalo se da priče o progonu izmišljaju sami unutar redakcije, sve radi jeftinog stvaranja uloge žrtve i skupljanja poena u javnosti. Kada šef redakcije u živom programu prizna da mu sopstvena novinarka plasira neistine o gušenju slobode reči, svako njihovo naredno kukanje o medijskom mraku gubi svaki smisao i ostaje samo jeftina, izmontirana i odavno pročitana gluma.

Kurir.rs

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