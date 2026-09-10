Iako je predsednik Vučić apelovao na sve učesnike predizbornog procesa da u njemu učestvuju na miran i dostojanstven način, s međusobnim poštovanjem i poštovanjem drugačijeg političkog mišljenja, blokaderi su već najavili da će "svoje političke protivnke pržiti i na kraju flambirati"!

- Zanimljivo je, ali ne i iznenađujuće, da su za N1 pretnje Jove Bakića da će sve političke neistomišljenike pržiti i flambirati "kulinarske metafore". Šta su onda pretnje da će nas juriti, da ćemo plivati, da će nas jahati? Sportske metafore? A da će nas šišati? Frizerske metafore? Zamislite da je neko iskoristio ovakve metafore za njih, da li bi to onda bile metafore ili pretnje? Da li bi se oglašavala medijska udruženja da osude ili bi pozdravila kreativnost? Da nazovemo stvari pravim imenom: Ovo je direktno širenje mržnje i netrpeljivosti u našem društvu, promovisanje podela, mržnje i poziv na nasilje pred izbore 25. oktobra - poručila je Ana Brnabić.