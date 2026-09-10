PREDSEDNICA SKUPŠTINE ODGOVORILA NA GNUSNE PROZIVKE JOVA BAKIĆA: Brnabićeva: Nisu to nikakve "kulinarske metafore", već direktno širenje mržnje!
Samo dan nakokn što je predsednik Srbije Alekandar Vučić raspustio Skupštinu Srbije i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar, blokaderi su već izneli niz najstrašnijih pretnji svima koji ne dele njihovo političko mišljenje.
Iako je predsednik Vučić apelovao na sve učesnike predizbornog procesa da u njemu učestvuju na miran i dostojanstven način, s međusobnim poštovanjem i poštovanjem drugačijeg političkog mišljenja, blokaderi su već najavili da će "svoje političke protivnke pržiti i na kraju flambirati"!
I to nije izašlo iz usta bilko kog blokadera, već univerzitetskog profesora Jove Bakića, poznatog i po izjavi da će smatrati svojim političkim uspehom ako vidi pristalice SNS kako plivaju u Savi i Dunavu.
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oštro je reagovala na ove Bakićeve izjave i ocenila da kvalifikovanje njegovih pretnji kao "kulinarskih metafora" od strane blokaderskih medija predstavlja zamenu teza.
- Zanimljivo je, ali ne i iznenađujuće, da su za N1 pretnje Jove Bakića da će sve političke neistomišljenike pržiti i flambirati "kulinarske metafore". Šta su onda pretnje da će nas juriti, da ćemo plivati, da će nas jahati? Sportske metafore? A da će nas šišati? Frizerske metafore? Zamislite da je neko iskoristio ovakve metafore za njih, da li bi to onda bile metafore ili pretnje? Da li bi se oglašavala medijska udruženja da osude ili bi pozdravila kreativnost? Da nazovemo stvari pravim imenom: Ovo je direktno širenje mržnje i netrpeljivosti u našem društvu, promovisanje podela, mržnje i poziv na nasilje pred izbore 25. oktobra - poručila je Ana Brnabić.
Kurir Politika