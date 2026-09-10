NIKOLA I MILENKO SRELI PREDSEDNIKA SRBIJE USRED PARIZA! A onda je Nikola Vučiću rekao ovako: Samo sam pripremio nešto što mi mama dala! Pogledajte! (VIDEO)
- Uvek je zadovoljstvo sresti naše ljude u svetu. Hvala vam, Nikola i Milenko, na srdačnom razgovoru, poručio je predsednik Srbije posle neočekivanog susreta na Međunarodnom samitu o svemiru u Parizu na kojem se danas i obratio učesnicima.
Predsednik je na samit došao na poziv francuskog predsednika Emanuela Makrona.
Nikola i Milenko su među 6-7 Srba, kako je rekao, koji već 15 godina rade za Emanuela Makrona, G7 i G20.
- Čast mi je da se upoznamo, svi smo uz Vas, rekao je Nikola predsedniku a potom iz džepa izvukao nešto što ga je mama zamolila da uradi ako vidi predsednika Srbije na samitu!
- Samo da spremim nešto što mi je mama dala, rekao je Nikola.
- P.S. Poseban pozdrav za gospođu Slobodanku, Nikolinu majku, poručio je Vučić za kraj.
Kurir.rs