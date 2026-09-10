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Dok blokaderi unapred proglašavaju izbornu pobedu, njihova navodno završena lista menja se iz sata u sat: posle vetiranja rektora Vladana Đokića i Dejana Bodiroge, za nosioca je prvo određena Sarah El Sarag, da bi u poslednjem trenutku na njeno mesto bio postavljen kardiolog Ilija Srdanović, objavio je Informer.

Blokaderska lista, koju njeni promoteri mesecima predstavljaju kao tajnu formulu za sigurnu izbornu pobedu, pretvorila se u otvoreno političko rasulo. Imena se smenjuju, kandidati vetiraju, redosled prekraja, a čovek koji je bio na 188. mestu preko noći postaje nosilac liste.

Foto: Beta/Milan Ilić

Potom je u prvi plan izbio Dejan Bodiroga, koji je u delu javnosti već predstavljan kao gotovo izvesni nosilac blokaderske liste. Međutim, ni on, prema informacijama koje su dospele u javnost, nije prošao unutrašnji postupak odlučivanja.

Sledeća na redu bila je Sarah El Sarag. Prema listi do koje je došao Informer, ona je bila postavljena na prvo mesto, ispred Katarine Stanković, Željka Hubača, Aleksandra Cvetkovića i Adema Mavrića.

Ali ni ta verzija nije dugo trajala.

Sa 188. mesta pravo na čelo liste

U poslednjem trenutku došlo je do novog obrta: za nosioca liste određen je kardiolog iz Novog Sada Ilija Srdanović, koji je u prethodnoj verziji bio tek na 188. mestu.

Sarah El Sarag je, prema istim informacijama, poslata upravo na poziciju sa koje je Srdanović preko noći "unapređen" u prvo ime liste.

Tako je još jednom pokazano da kod blokadera nijedan rezultat, raspored niti odluka očigledno nisu konačni. Kandidat sa začelja može za nekoliko sati postati nosilac, dok osoba koja je tog jutra bila prva već do večeri završava na 188. mestu.

U javnosti se sada pojavila navodno kompletna studentska lista, ali je i ona sve samo ne kompletna i konačna. Ako se njen vrh menja brže nego što građani mogu da isprate, opravdano je pitanje ko je, gde i po kojim pravilima donosi odluke.

Bodiroga tek 24, Bakić na 77, Vidić na 101. mestu

Prema objavljenom spisku, iza prvih pet kandidata našla su se i druga poznata imena koja su mesecima figurirala kao zaštitna lica blokaderskog pokreta.

Foto: Marina Lopicic/Kurir

Glumac Tihomir Stanić nalazi se na osmom mestu, Zlatko Kokanović na 17, Dejan Bodiroga na 24, a nekadašnji guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić na 27. mestu.

Jovo Bakić je raspoređen na 77. mesto, bivši fudbaler Nemanja Vidić na 101, dok se Mirko Poledica nalazi tek na 192. mestu.

Ipak, ni ovaj redosled ne može se smatrati konačnim ako se zna da je, prema poslednjim informacijama, Srdanović sa 188. mesta iznenada prebačen na sam vrh liste.