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Iz Sarajeva je lansiran novi direktan udar na Beograd i Banjaluku i to preko 14 poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, koji traže hitnu suspenziju specijalnih veza Srbije i Republike Srpske.

S obzirom na povike na Srbe iz RS koji dolaze iz blokaderskih redova, nema nikakve sumnje da bi ovu inicijativu Sarajeva i oni oberučke prihvatili i podržali. Imali smo priliku da često od pojedinih blokadera čujemo da su protiv specijalnih veza Srbije i Srpske, te je jasno da bi oni od toga brzo digli ruke, da se kojim slučajem domognu vlasti.

Inače, ova inicijativa u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH pokušava da ne samo preispita specijalne odnose Srbije i RS, već i da ih ukine i izbriše. Inicijativa je, kako piše Slobodna Bosna, upućena na više od 800 adresa u Evropi, SAD, Ujedinjenom Kraljevstvu i sadrži poziv na hitno preispitivanje i privremenu suspenziju Sporazuma o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Republike Srbije i Republike Srpske.

- Kulminacija takve anticivilizacijske i remetilački politike viđena je u Beogradu 6. i 7. septembra 2026. godine. Ratko Mladić, pravosnažno osuđen za genocid, zločine protiv čovečnosti i ratne zločine, sahranjen je uz elemente državnog i vojnog ceremonijala Republike Srbije uz preteće i agresivne poruke bazirane na matrici negiranja presuđenih činjenica, relativiziranja genocida, glorifikacije ratnih zločinaca i institucionalnog povezivanje Beograda i Banjaluke uz osporavanje nadležnosti BiH. Na takvu politiku međunarodna zajednica mora odgovoriti konkretnim djelovanjem - ističu poslanici u upućenoj inicijativi.

Zbog toga pozivaju visokog predstavnika, Vijeće za implementaciju mira, Evropsku uniju, Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo i druge države svjedoke Dejtonskog sporazuma da hitno preispitaju provođenje Sporazuma o specijalnim i paralelnim odnosima Srbije i Republike Srpske i podrže njegovu privremenu suspenziju do okončanja pravnog i političkog preispitivanja i potpunog poštovanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta BiH i sudskih odluka međunarodnih sudova od strane Srbije.

Traži se, također, i osuda institucionalne glorifikacije ratnih zločinaca, razmatranje sankcija odgovornim zvaničnicima i uključivanje ovih postupaka u ocjenu evropskog puta Republike Srbije.