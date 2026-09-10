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Vlast nema šta da krije, naprotiv, transparetno vrši komunikaciju sa građanima i dosadašnjim rezultatima uliva sigurnost i poverenje stanovnicima Srbije. Sa druge strane, blokaderi i opozicija kao da ne vide državu, već samo želju da se dokopaju vlasti.

Srđan Simić, iz Centra za društvenu stabilnost i prof dr. Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje analizirali su atmosferu nakon raspisivanja izbora.

25. oktobra smirivanje tenzija?

Simić je izneo mišljenje da kampanja zapravo traje dve godine, pa je rekao šta smo imali prilike da vidimo za taj period.

- Imali smo lokalne izbore u 15 opština, a kandidovali su se i SNS i neka blokaderska lista, tako da su snage već odmerene, nije da je ovo prvi put da se građani odlučuju za predsednika Vučića ili blokadere. Smatram da će izbori 25. oktobra doprineti smirivanju tenzija jer je očigledno da će blokaderska lista osvojiti određeni broj glasova i mesta u parlamentu i da će dijalog moći da se vodi upravo u plenumu i da nećemo više morati da trpimo blokadu saobraćajnica, fakulteta i škola. SNS vodi transparentnu politiku i politiku kontinuiteta, a to znači da nastavak tog političkog pravca građani mogu da podrže. Sa druge strane nemamo definisane ciljeve - rekao je Simić.

04:20 "BLOKADERI NISU PROTESTVOVALI ZBOG LOŠEG ŽIVOTA ILI MALIH PLATA" Stručnjaci bez dieleme: Pozivaju se na apstraktnu politiku koju ne znaju da objasne Izvor: Kurir televizija

Deđanski govori da su blokaderi koji su ostali samo esktremni deo društva i da postoje ljudi koji ne uvažavaju vlast, ali nisu nepristojni i to ne pokazuju kroz blokiranje države i njenih vitalnih grana poput fakulteta.

- Cela ideja blokaderskog pokreta je nesreća Srbije. Na početku, to nije svako znao, niti želeo, ali sve što su radili esktremisti i skupljali ljude je bilo na nesrećama u državi. Njihov cilj biće da neko strada, a država mora to da spreči. Što se tiče pritisaka iz Brisela, ne bih to tako okarakterisao. Činjenica je da Evropa ne pritiska Srbiju, već pojedinci iz Brisela. Ako mi zaista mislimo da je relevantno nešto što kaže Picula ili Marta Kos, onda smo u problemu. Videli smo našeg predsednika u Francuskoj sa Makronom i mislim da jedan Makron vredi više od Picule, Kos i sličnih.

Referendumska atmosfera

Foto: Mondo/Stefan Stojanović

Kao deo predizborne kampanje, pa je Simić rekao da ne bi trebalo potceniti ostale opozicione partije koje će izaći na izbore.

- Imaćemo levičare, evropejiste, desno orijentisane stranke i biće lepa lepeza izbora. Ako sagledamo proteste u proteklom periodu, nijedan nije bio socijalno-ekonomske prirode, niko nije izašao jer se loše živi ili su male plate, već su bili pozivi na apstraktnu politiku koju ni oni ne mogu da objasne. Suštinski, niko nije postavio pitanje o socijalno-ekonomskim problemima, finansijama u državi ili bilo kojim problemom sa kojim smo se suočavali od 2000. do 2012. godine - rekao je Simić.

Deđanski tvrdi da i tzv. opozicija zna da će izgubiti na vanrednim parlamentarnim izborima i to ubedljivo:

- Zato najavljuju novi 5. oktobar i haos. Juče kada su raspisani izbori, gledao sam opozicione medije i tamo niko nije govorio o izborima i kandidatima, već su vodili totalno nepovezanu priču.

Deđanski se potom nadovezao na boravak predsednika Vučića u Parizu, pa je rekao da tzv. opozicija izbegava sve vesti koje zapravo doprinose Srbiji.

- Pokušavaju da nađu model kako da Srbiji bude loše. Meni nije jasno, kako rade građanima loše, a očekuju da će građani za njih da glasaju. Žele da posvađaju Srbiju sa Rusijom, idu pa se žale Evropi, ali kako misle da neko normalan kaže da mu se ne sviđa vlast, a da kaže da su oni u redu. Oni rade na tome da obustave investicije, da posvađaju sa Rusima i Kinezima jer Kineze stalno prozivaju. U njihovim medijima čuli smo i napade oko strateškog partnerstva Srbije sa Amerikom - rekao je Deđanski.

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Kurir.rs

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