Ministar za evropske integracije Republike Srbije Nemanja Starović reagovao je na pozive ministra odbrane BiH Zukana Heleza da se ukine Republika Srpska.
ministar za evropske integracije
OGLASIO SE STAROVIĆ: U zahtevu Heleza da Republika Srpska bude ukinuta, leži dugotrajan cilj bošnjačke političke elite
Slušaj vest
Ministar Starović se tim povodom oglasio na mreži X i napisao sledeće:
- Ponovo vodeći bošnjački političari otvoreno pozivaju na poteze koji bi destabilizovali Balkan, grubo zanemarujući Dejtonski sporazum koji i dalje drži regionalni mir.
- U zahtevu ministra odbrane Zukana Heleza da Republika Srpska bude ukinuta leži dugotrajan cilj bošnjačke političke elite koji više nije čak ni umotan u civilizovan jezik. Tretirajući ovakve izjave normalnim, to neće doprineti održanju mira. One podilaze nacionalizmu i pomažu u guranju Balkana preko ivice.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši