Slušaj vest

Ministar Starović se tim povodom oglasio na mreži X i napisao sledeće: 

- Ponovo vodeći bošnjački političari otvoreno pozivaju na poteze koji bi destabilizovali Balkan, grubo zanemarujući Dejtonski sporazum koji i dalje drži regionalni mir.

- U zahtevu ministra odbrane Zukana Heleza da Republika Srpska bude ukinuta leži dugotrajan cilj bošnjačke političke elite koji više nije čak ni umotan u civilizovan jezik. Tretirajući ovakve izjave normalnim, to neće doprineti održanju mira. One podilaze nacionalizmu i pomažu u guranju Balkana preko ivice. 

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaZASTRAŠUJUĆE PRETNJE SRPSKOM NARODU IZ FEDERACIJE BIH: Sarajevo traži ukidanje Republike Srpske, iz Banjaluke poručuju ovo je poziv na rat! Želite džihad?
Zukan Helez.jpg
PolitikaĐORĐE MILIĆEVIĆ REAGOVAO NA ZAHTEV MINISTRA ODBRANE BiH DA SRBIJI BUDU UVEDENE SANKCIJE: "Sramotno je koristiti Mladićevu smrt za politički napad na Beograd"!
Đorđe Mlićević i Ratko Mladić
Politika"JA NEĆU SA NJIM DA ŠETAM, DA NEKO POMISLI DA SMO DRUGARI" Vučić o Helezu: Čim on nekoga napada, narod zna da taj neko mnogo vredi
Aleksandar Vučić (4).jpeg
PolitikaHELEZ PRIZNAO DA SU U BiH "PRATILI SVAKI VUČIĆEV KORAK": Ministar odbrane pobesneo jer je uhvaćen u laži o "Sarajevo safariju": "BIO BI I UHAPŠEN!"
Aleksandar Vučić Zukan Helez
PolitikaZAMISLITE DA IMATE OVAKVU BUDALU KAO MINISTRA U VLADI! Brnabić brutalno odgovorila Helezu: Lažov i budala! Ne postoje dovoljno velike uši da se pokrije
Ana Brnabić Skupština Srbije sednica
Politika"ŠTO ME, LAŽOVE JEDAN, NE UHAPSI?" Vučić odbrusio Helezu: "Sad ti je teško palo što su moja otvorena vrata bila veća od tvoje kapije da prime sve dobre ljude"
Screenshot 2026-08-04 183751.png
PolitikaGAŠIĆ PORUČIO HELEZU: Drina nije granica srpskog naroda, niti će to ikada biti
jov_2170_1778064050.jpg
Politika"HELEZ NASTAVLJA SA UVREDAMA I LAŽNIM KONSTRUKCIJAMA NA RAČUN VUČIĆA" Adam Šukalo odgovorio ministru odbrane BiH: Halunicira o kvadovima koje je samo on video
adam zukan.jpg