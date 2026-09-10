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Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je danas da Srbija čvrsto brani Dejtonski mirovni sporazum u celini, upozorivši da izjave ministra odbrane BiH Zukana Heleza o ukidanju Republike Srpske, jednog od entiteta BiH, predstavljaju ozbiljnu pretnju ustavnom poretku i stabilnosti.

- Srbija čvrsto brani Dejtonski mirovni sporazum u celini - naveo je Đurić na društvenoj mreži Iks i ukazao da je ministar odbrane BiH Zukan Helez javno pozvao na ukidanje entiteta zagarantovanog Dejtonskim sporazumom.

- Takav jezik zvaničnika odgovornog za oružane snage posebno je opasan: dovodi u pitanje ustavni poredak, podstiče strah i rizikuje dalju eskalaciju. Njegova izjava mora hitno da bude razjašnjena - poručio je Đurić.

Ministar spoljnih poslova Srbije je pozvao međunarodnu zajednicu da nedvosmisleno odbaci svaku pretnju miru, stabilnosti i poretku uspostavljenom Dejtonskim sporazumom, bez obzira na to odakle dolazi.

- Pozivam međunarodnu zajednicu da povuče svoj potpis sa stvaranja ove 'genocidne paradržavne tvorevine', a mi znamo šta nam je činiti nakon toga - kazao je Helez.