ODAKLE DRUGDE NEGO IZ ZAGREBA! Stigla podrška blokaderima, Margetić zloslutnom ilustracijom pozvao one koji su Srbiju rušili da je sad kroje PO SVOJOJ ŽELJI!
Nije dugo trebalo da prođe od zvaničnog osnivanja grupe građana, a da blokaderski pokret dobije otvorenu podršku iz Zagreba, i to od novinara Domagoja Margetića — čoveka koji se godinama ističe prljavom kampanjom protiv Srbije i pokušajima da serijama gnusnih laži, poput izmišljotine o "Sarajevo safariju", ukalja ugled predsednika Aleksandra Vučića i čitave naše zemlje u svetu.
Margetić je na svojim nalozima na društvenim mrežama Instagram i Fejsbuk objavio bizarnu, veštačkom inteligencijom izgenerisanu sliku na kojoj pozira u prvom planu, dok se iza njega, ispod blokaderskog slogana, nalaze dva kaveza. Uz ovu zloslutnu ilustraciju, zagrebački novinar uputio je poruku podrške blokaderima napisavši: "Molit ću za vas, za Srbiju kakvu vi želite."
Ova poruka iz Zagreba u potpunosti ogoljava o kakvoj je "Srbiji" reč i šta je krajnji cilj ove političke opcije. Svi građani dobro znaju kakvu Srbiju priželjkuju i Margetić i blokaderi — Srbiju na kolenima, poniženu, bez trunke samopoštovanja i suvereniteta, u kojoj se politički neistomišljenici gaze, jure po ulicama i bacaju u Savu i Dunav.
Iza slatkorečivih poruka iz komšiluka krije se vizija haosa u kojoj se pale kontejneri, lome prostorije političkih protivnika i u kojoj je svako ko drugačije misli odmah targetiran i izložen javnom linču. Podrška koja stiže od dokazanih mrzitelja Srbije samo je konačna potvrda kome zapravo odgovara slabost naše države i ko priželjkuje njen povratak u mračne godine bezakonja.
Kurir.rs