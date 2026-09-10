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Nije dugo trebalo da prođe od zvaničnog osnivanja grupe građana, a da blokaderski pokret dobije otvorenu podršku iz Zagreba, i to od novinara Domagoja Margetića — čoveka koji se godinama ističe prljavom kampanjom protiv Srbije i pokušajima da serijama gnusnih laži, poput izmišljotine o "Sarajevo safariju", ukalja ugled predsednika Aleksandra Vučića i čitave naše zemlje u svetu.

Margetić je na svojim nalozima na društvenim mrežama Instagram i Fejsbuk objavio bizarnu, veštačkom inteligencijom izgenerisanu sliku na kojoj pozira u prvom planu, dok se iza njega, ispod blokaderskog slogana, nalaze dva kaveza. Uz ovu zloslutnu ilustraciju, zagrebački novinar uputio je poruku podrške blokaderima napisavši: "Molit ću za vas, za Srbiju kakvu vi želite."

Ova poruka iz Zagreba u potpunosti ogoljava o kakvoj je "Srbiji" reč i šta je krajnji cilj ove političke opcije. Svi građani dobro znaju kakvu Srbiju priželjkuju i Margetić i blokaderi — Srbiju na kolenima, poniženu, bez trunke samopoštovanja i suvereniteta, u kojoj se politički neistomišljenici gaze, jure po ulicama i bacaju u Savu i Dunav.

Iza slatkorečivih poruka iz komšiluka krije se vizija haosa u kojoj se pale kontejneri, lome prostorije političkih protivnika i u kojoj je svako ko drugačije misli odmah targetiran i izložen javnom linču. Podrška koja stiže od dokazanih mrzitelja Srbije samo je konačna potvrda kome zapravo odgovara slabost naše države i ko priželjkuje njen povratak u mračne godine bezakonja.