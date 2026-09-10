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Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević danas je najoštrije osudio, kako je istakao, opasne i ratnohuškačke izjave ministra odbrane BiH Zukana Heleza, koji je pozvao na ukidanje Republike Srpske, i istakao da takve izjave predstavljaju otvoreni poziv na rušenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i nastavak politike mržnje prema srpskom narodu.

- Predsednik Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka godinama ulažu ogromne napore u očuvanje mira, stabilnosti i ekonomskog napretka celog regiona, dok ekstremisti poput Heleza konstantno pokušavaju da podvale lažne narative, prizovu ratne sukobe i ponovo zapale Balkan - naveo je Vučević na mreži "Iks".

Dodao je da pozivi na ukidanje Republike Srpske i nekakvo "delovanje nakon toga" nisu samo prazne pretnje, već je reč o direktnom napadu na ustavni poredak, na mir i na pravo srpskog naroda da živi bezbedno na svojim vekovnim ognjištima.

Vučević je istakao da Republika Srpska nije nikakva "paradržavna tvorevina", već međunarodno verifikovan entitet, garantovan Dejtonskim sporazumom, nastao borbom i voljom srpskog naroda.

- Poručujem i Helezu i svim njegovim medijskim sponzorima u regionu koji brže-bolje trče da šire njegovu otrovnu retoriku: Srbija je danas ekonomski i politički snažna, stabilna i nikome više neće dozvoliti da ucenjuje ili ugrožava naš narod preko Drine - naglasio je Vučević.

On je istakao da će Republika Srpska i Srbija ostati jedinstvene u očuvanju mira, ali i odlučne u odbrani svojih vitalnih nacionalnih interesa.

Da podsetimo, ministar odbrane BiH Zukan Helez pozvao je međunarodnu zajednicu da povuče svoj potpis sa stvaranja Republike Srpske. On je Republiku Srpsku nazvao "genocidnom paradržavnom tvorevinom" i dodao "mi znamo šta nam je činiti nakon toga".