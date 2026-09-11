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Umesto jasno definisanih vrednosti, programa, političke ponude i ljudi koji stoje iza toga, blokaderski blok se prepustio sopstvenoj stihiji u sastavljanju izborne liste koja treba da predstavlja svojevrsnu ličnu kartu svake ozbiljnje političke opcije. Javnost iz dana u dan prati novo "formatiranje" takozvane studentske liste, jer smo svedoci da čim se jedno ime precrta, drugo se vrati, a treće se pojavi kao iznenađenje, a onda se i njemu poljulja pozicija.

Vladan Đokić je gotovo preko noći prvo "vetiran", pa vraćen na listu, da bi potom u prvi plan iskočilo ime Dejana Bodiroge i to na prvom mestu na listi. Ni tu, međutim, nije bio kraj kombinacijama. Dok se Dejan Bodiroga pominjao kao prvi na listi, Dejan Šoškić je navodno figurirao kao kandidat za premijera, a onda je i Bodirogino mesto dovedeno u pitanje. Umesto njega počelo je da se pominje ime kardiologa iz Novog Sada Ilije Srdanovića. Na njegovo mesto na listi navodno je došla advokatica Sarah El Sarag koja je takođe bila u opciji za prvo mesto.

Družina nesposobnih

Ova ujdurma zapravo je velika blamaža za ceo blokaderski pokret, jer se pokazuje da iza priče o "novoj političkoj alternativi" trenutno ne stoji ni najmanje političke stabilnosti i ozbiljnosti. Jer, u trenutku kada su izbori već raspisani, ozbiljni politički akteri morali bi da imaju jasno definisane kandidate, program i preciznu ponudu s kojom izlaze pred gradane. Kod blokadera, međutim, za sada nema ništa od toga. Postoji samo haotično preslagivanje imena, zakulisne kombinacije i konfuzija oko toga ko će uopšte biti lice njihove navodne političke alternative, ocenjuju sagovornici Kurira.

Direktor Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić kaže za Kurir da je sada potpuno vidljiva opšta konfuzija u blokaderskim redovima.

dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije Foto: Kurir Televizija

- To se vidi i u sastavljanju liste. Stalne su promene, i čak i to što imate kao poslednju informaciju stavlja se pod znak pitanja, pa neke nove informacije stižu... Više je nego očigledno da čim nemate platformu i nemate program koji bi okupio ljude, imate problem kako sastaviti listu. Ova studentska lista ne zasniva se na određenim vrednostima. Oni gledaju da uvuku neka imena na koja računaju da mogu da im budu od koristi. I ta poznata imena koja figuriraju više su nosači nego što su stvarno ljudi koji mogu da očekuju ne znam kakvu poziciju. Jer ovde se ne radi o programskom pokretu koji nudi alternativu, ovde se radi o pokretu koji hoće da poruši. I u tom smislu, ovi ljudi samo služe kao instrumenti za promociju takve politike. Tu važi ona narodna: ko sa decom spava, popišan se budi. Nema tu ni znanja o tome šta je politika, ni kako se treba ponašati na izborima - smatra Miletić.

On naglašava da se em mnogo kasni, em se pokazuje skoro nimalo političkog znanja i zanata.

- Zato će to biti baš jedno urušavanje cele te price na najdramatičniji način. Već sada je jasno da su bez programa i imaju listu koja se stalno menja i koja nikako da doživi neku završnu fazu. Dakle, postoji visoki stepen haosa i nesposobnosti i takvi ljudi nikako ne bi smeli da dobiju priliku da igraju neki važnu ulogu u državi. Naravno da kad nema znanja, nema ni kriterijuma, i da na takvim osnovama nastaje ovakva hajdučija i voluntarizam gde se procenjuje ad hok o određenim ljudima. Žalosno je što je do te mere sve kompromitovano da ljudi neće imati izbor. I oni koji su ih podržavali vrlo brzo će shvatiti da je to družina nesposobnih, a ne onih koji treba da menjaju Srbiju - zaključuje Miletić.

Vode u propast

Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković ocenjuje za Kurir da na osnovu ljudi koje razmatraju za prvo mesto na listi, blokaderi zapravo otkrivaju kvalitet onih koji su ispod.

Milan Petričković Foto: Kurir Televizija

- Sve ovo što smo do sad videli kod blokadera govori o nesagledivoj razmeri njihove neozbiljnosti. Od Đokića koji je pripadnih samozvane intelektualne elite, došli su do jednog sportiste, pa je došao ekonomista Šoškić koji je posle mandata Srbiji ostavio katastrofalne i porazne rezultate. I tu nije kraj, još ćemo videti šta su oni spremili. Vrlo je diskutabilno na osnovu kojeg kvaliteta se oni preporučuju. Šta to rehabilituje Šoškića da bi bio premijer? Koja je to sila ili siva zona koja postavlja njega na listu? Da li zaista neko ko je imao nekakve sportske rezultate zaslužuje pažnju i kvalitet za jednu vrlo ozbiljnu stvar kao što je da nosi izbornu listu? Kakve on ima veze sa studentskom populacijom i akademskom zajednicom? Nije preterivanje reći da bi ovaj dvojac Bodiroga-Šoškić odveo Srbiju u propast - smatra Petričković.

On kaže i da ga ne bi iznenadilo kada bi se konačno prelomilo i Vladan Đokić ponovo našao na prvom mestu blokaderske liste.

- Ne treba zaboraviti sve one igrice i igrarije koje smo videli do sada, a ključnu reč daće finansijeri, logističari, oni koji su organizovali sve ovo. Niti se ovde pitaju studenti, niti ovi sa liste, niti njihovo znanje na nešto može da utiče - naglašava Petričković.