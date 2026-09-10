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EUmeter po prvi put na jednom mestu objedinjuje ključne podatke o spremnosti Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, napretku u sprovođenju reformi, ispunjavanju preuzetih obaveza i poštovanju predviđenih rokova, objasnila je direktorka WMG fondacije Irena Petrović.

Digitalnu platformu razvila WMG fondacija, u cilju omogućavanja praćenje procesa pristupanja EU u realnom vremenu.

- Razlog zašto smo osmislili ove projekte je zato što snažno podržavamo put Srbije i celog regiona u EU. EUmeter je platforma za praćenje puta zemalja u procesu pristupanja. Proces pristupanja mora biti transparentniji i lakše razumljiv. Zahvaljujući našoj platformi možete videti koliko daleko smo došli u procesu usklađivanja, koje su to oblasti gde treba uložiti dodatne napore, i gde stojimo u poređenju sa drugim zemljama - rekla je Petrović.

Foto: Goran Zlatković

Kako je istakla, kao polazna ocena uzet izveštaj EK za 2025. godinu.

- Preveli smo deskriptivne ocene u realne, konkretne ocene. Srbija je usvojila mnoge podzakonske akte, i preveli smo to u ocene, i sada je prema našim projekcijama ocena usklađenosti 3,26. Dodali smo i treću oblast, gde možete videti reforme, tu možete videti potencijal plana za 2026. godinu. Naš cilj nije 100 odsto usklađenosti, što je teško ostvariti, već da se postigne 75 odsto usklađenosti, što bi nam omogućilo da počnemo da zatvaramo klastere - rekla je Irena Petrović.

1/16 Vidi galeriju Irena Petrović predstavila EUmeter Foto: Petar Aleksić Mondo

Tokom svog obraćanja naglasila je i da je Srbija na drugom mestu po tehničkoj spremnosti za prijem u EU.

- Govoreći o klasteru 3, EK preporučuje da se on otvori, i to se nije dogodilo iako je to naš najbolje ocenjeni klaster. Moram reći da se slažem sa gospodinom Lajčakom, koji je jutros rekao da to nije fer. Dalje vidite da je moguće da filtrirate ministarstva i institucija po usklađenosti. Kroz sprovođenje svih mera iz plana imali bismo značajnu šansu da povećamo nivo usklađenosti, i znam da će ovi podaci sa slajdova izazvati debatu, i zato pozivam sve aktere da nam daju relevantne podatke. Ovo je prva faza, mi želimo da vidimo podatke za sve zemlje kandidate, i da vam obezbedimo priliku da imate bolji pregled o situaciji u regionu - rekla je ona.

Više o EUmeter i BELTALKS pratite u našem blogu: UŽIVO BELTALKS 2026.

Cilj platforme EUmeter je da integracije učini merljivim i transparentnim

Platformu EUmeter osmislila je i realizovala WMG fondacija u okviru inicijative EUpravo zato, uz podršku eksperata za evropske integracije. Ona objedinjuje podatke iz strateških dokumenata, reformskih planova i nalaza Evropske komisije, omogućavajući jednostavno praćenje napretka Srbije i poređenje sa drugim državama kandidatima.

Prema ocenama Evropske komisije za 2025. godinu, Srbija ima prosečnu ocenu pripremljenosti 3,12 od 5, odnosno 53 odsto, čime zauzima drugo mesto među kandidatima za članstvo u EU, iza Crne Gore.

Cilj EUmetera je da evropske integracije učini merljivijim, transparentnijim i razumljivijim, kako bi građani, mediji, stručnjaci i donosioci odluka lakše pratili reformski napredak i ispunjavanje obaveza Srbije.

Pokretanjem EUmetera, inicijativa EUpravo zato, koju je WMG fondacija pokrenula pre dve godine, ulazi u novu fazu. Platforma omogućava da se evropski put Srbije prati kroz konkretne podatke, upoređuju rezultati i jasno uoče oblasti u kojima je ostvaren napredak, ali i one u kojima su potrebne promene.