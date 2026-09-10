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Predsednik Udruženja Srpski suverenisti Vukša Dragović izneo je tvrdnju da ne postoji "studentska lista" već samo NVO organizacije koje, prema njegovim rečima, kontrolišu sve od početka.

On je ove pomenute tvrdnje obrazložio u video snimku na mreži Iks.

- Raspisani su izbori, krenula je frka, panika. Juče sam dobio mali milion poruka: studenti su objavili udruženje građana koje će predstavljati njihovu studentsku listu, i sad je meni došlo gomilu poruka da vidimo ko su ti ljudi na toj listi. Međutim, pre nego što krenemo sa tim, ja bih pogledao koje političke stranke su odustale od svoje kandidature, odnosno izvršile političko samoubistvo i pružile njima bezrezervnu podršku. Dakle, tu su nam "Kreni promeni" Savo Manojlović, sa svojom "Rokfeler" nevladinom organizacijom, i naravno nevladinim organizacijama koje on stalno pravi iznova, iznova, poput "Srbija u pokretu" i tako dalje. Znači, Savo Manojlović je podržao to i neće izaći na izbore. Tu nam je "Zeleno-levi front" sa svojom nevladinom organizacijom "Institut za urbane politike". Tu nam je DS, znači Srđan Milivojević. DS kontrolišu dve nevladine organizacije: "Ljuba Davidović" i "Fondacija Centar za demokratiju". U "Fondaciji Ljuba Davidović" možete videti tu i Tanasija Marinkovića, i Jovana Rajića Rerija, Vukašina Milićevića, kojeg predstavljaju kao nekakvog verskog analitičara, a on zapravo isteran iz Srpske pravoslavne crkve. Dakle, to je ta ekipa koja je podržala tu studentsku listu. Pored njih, naravno, svi članovi nevladinih organizacija, poput, ne znam, Ognjena Radonjića iz anketne komisije i tako dalje - rekao je on i nastavio:

- Znači, sve stranke koje su zapravo nevladine organizacije su podržale ovo, plus sve ostale nevladine organizacije. Međutim, ajde da kažemo, to možda nije dovoljan dokaz. Možda zapravo ti ljudi na studentskoj listi, odnosno u tom udruženju građana, su toliko dobri da zaslužuju podršku svih nas. Pa hajde da vidimo ukratko ko su oni. Ja sam preleteo kroz tu listu da vidim šta se piše na internetu o njima i tako dalje, i sad ću vam predstaviti ono što sam našao. Na primer, zanimljivo je tu Marija Maruna. I ako pogledamo Mariju Marunu i, na primer, istog tog Miljana Salatu, oni su učesnici u panelu "Miksera". Nećete verovati, taj "Mikser" je registrovan u prostoru Miljenka Derete, odnosno u prostoru nevladine organizacije građanske inicijative "Maja Stojanović" i ostatak ekipe. Dakle, vidimo da vole da se druže sa nevladinim organizacijama. Međutim, ako pogledamo, na primer, radove Marije Marune, videćemo da ima neki rad u potrazi za javnim interesom, domeni "Dometi urbanizma" i tako dalje. I ako pogledamo ko je platio te radove, videćemo da je to platio Henrik Bold Stiftung, i nećete verovati, CRTA. Zanimljivo. Pa pogledamo, na primer, s kim Marija Maruna i Miljan Salata sarađuju kroz svoje projekte. I tu je "Ministarstvo prostora", rekao bi čovek, državna institucija. A to je zapravo lažni veb-sajt Instituta za urbane politike koju vodi "Zeleno-levi front", odnosno njihova nevladina organizacija. Tu je, na primer, Željko Hubač. To je jako zanimljivo. On je bio u Helsinškom odboru za ljudska prava.

Dragović navodi da je pored toga što je bio u Helsinškom odboru za ljudska prava, Hubač ujedno i predložen za člana REM-a.