"NE POSTOJI STUDENTSKA LISTA, SAMO NVO KOJE KONTROLIŠU SVE OD POČETKA" Dragović objavio detalje u vezi sa ljudima koji su se našli na blokaderskoj listi
Predsednik Udruženja Srpski suverenisti Vukša Dragović izneo je tvrdnju da ne postoji "studentska lista" već samo NVO organizacije koje, prema njegovim rečima, kontrolišu sve od početka.
On je ove pomenute tvrdnje obrazložio u video snimku na mreži Iks.
- Raspisani su izbori, krenula je frka, panika. Juče sam dobio mali milion poruka: studenti su objavili udruženje građana koje će predstavljati njihovu studentsku listu, i sad je meni došlo gomilu poruka da vidimo ko su ti ljudi na toj listi. Međutim, pre nego što krenemo sa tim, ja bih pogledao koje političke stranke su odustale od svoje kandidature, odnosno izvršile političko samoubistvo i pružile njima bezrezervnu podršku. Dakle, tu su nam "Kreni promeni" Savo Manojlović, sa svojom "Rokfeler" nevladinom organizacijom, i naravno nevladinim organizacijama koje on stalno pravi iznova, iznova, poput "Srbija u pokretu" i tako dalje. Znači, Savo Manojlović je podržao to i neće izaći na izbore. Tu nam je "Zeleno-levi front" sa svojom nevladinom organizacijom "Institut za urbane politike". Tu nam je DS, znači Srđan Milivojević. DS kontrolišu dve nevladine organizacije: "Ljuba Davidović" i "Fondacija Centar za demokratiju". U "Fondaciji Ljuba Davidović" možete videti tu i Tanasija Marinkovića, i Jovana Rajića Rerija, Vukašina Milićevića, kojeg predstavljaju kao nekakvog verskog analitičara, a on zapravo isteran iz Srpske pravoslavne crkve. Dakle, to je ta ekipa koja je podržala tu studentsku listu. Pored njih, naravno, svi članovi nevladinih organizacija, poput, ne znam, Ognjena Radonjića iz anketne komisije i tako dalje - rekao je on i nastavio:
- Znači, sve stranke koje su zapravo nevladine organizacije su podržale ovo, plus sve ostale nevladine organizacije. Međutim, ajde da kažemo, to možda nije dovoljan dokaz. Možda zapravo ti ljudi na studentskoj listi, odnosno u tom udruženju građana, su toliko dobri da zaslužuju podršku svih nas. Pa hajde da vidimo ukratko ko su oni. Ja sam preleteo kroz tu listu da vidim šta se piše na internetu o njima i tako dalje, i sad ću vam predstaviti ono što sam našao. Na primer, zanimljivo je tu Marija Maruna. I ako pogledamo Mariju Marunu i, na primer, istog tog Miljana Salatu, oni su učesnici u panelu "Miksera". Nećete verovati, taj "Mikser" je registrovan u prostoru Miljenka Derete, odnosno u prostoru nevladine organizacije građanske inicijative "Maja Stojanović" i ostatak ekipe. Dakle, vidimo da vole da se druže sa nevladinim organizacijama. Međutim, ako pogledamo, na primer, radove Marije Marune, videćemo da ima neki rad u potrazi za javnim interesom, domeni "Dometi urbanizma" i tako dalje. I ako pogledamo ko je platio te radove, videćemo da je to platio Henrik Bold Stiftung, i nećete verovati, CRTA. Zanimljivo. Pa pogledamo, na primer, s kim Marija Maruna i Miljan Salata sarađuju kroz svoje projekte. I tu je "Ministarstvo prostora", rekao bi čovek, državna institucija. A to je zapravo lažni veb-sajt Instituta za urbane politike koju vodi "Zeleno-levi front", odnosno njihova nevladina organizacija. Tu je, na primer, Željko Hubač. To je jako zanimljivo. On je bio u Helsinškom odboru za ljudska prava.
Dragović navodi da je pored toga što je bio u Helsinškom odboru za ljudska prava, Hubač ujedno i predložen za člana REM-a.
-Nećete verovati, na zahtev upravo te iste Maje Stojanović iz REM-a, on je, zajedno sa ostalih 7-8 članova iz REM-a, povukao svoju kandidaturu i onda je nastao ceo onaj haos. Dakle, jako, jako zanimljivo. Tu nam je, na primer, Katarina Šćepanović. I sad, kad pogledamo to, ne znači puno. Međutim, vidimo i da se ta Katarina Šćepanović druži sa zeleno-levim frontom, odnosno ide na njihove panele. I ako pogledamo s kim se još druži Katarina, vidimo da je tu Fondacija Centra za demokratiju, pomenuli smo ih malopre, ta nevladina organizacija služi za kontrolu Demokratske stranke. Znači, tu nevladinu organizaciju, osnovao pokojni Dragoljub Mićunović, vidimo da je tu Vida Ognjenović, Ana Pešikan, Božidar Đerić, Zoran Stojiljković koji se ne skida iz medija, predstavlja se kao nekakav politikolog. Vidimo da je tu Aleksandra Jerkov koja je zauzela mesto nesrećnom Raši Nedeljkovu, kod Čanka u Ligi socijaldemokrata, i jednostavno, jako jedna zanimljiva ekipa. Ako pogledamo ko je još tu, tu nam je, na primer, Goran Perišić. On je uhapšen zajedno sa, nećete verovati, odbornikom Kreni promeni zbog blokade autoputa. I vrlo brzo nakon toga, on dolazi na listu. .. Pazite sad, Maje Stojanović iz Građanskih inicijativa, koja opisuje njegov slučaj i traži da se on zaštiti i tako dalje, i onda on dobija đavoljeg advokata Ivana Ninića i biva oslobođen svih optužbi. Tu nam je, naravno, na primer, Mirjana Nikolić. Jako zanimljivo, kada su evropski parlamentarci bili u januaru, oni su okupili na jednom radnom ručku sve članove nevladinih organizacija. Tu su bili Crta transparentnost Srbije, Nacionalni konvent o Evropskoj uniji, Bojana Savović, Beogradski centar za ljudska prava, Vladica Ilić, Beogradski centar za bezbednosnu politiku i tako dalje. A sa njom, nećete verovati, išao Vladan Đokić. I oni su lepo tamo, sa evropskim parlamentarcima i nevladinim organizacijama, razgovarali šta bi trebalo učiniti i tako dalje. Ovo je početak. Ovo je samo ovlaš ono što sam pogledao i već vidim šta sam našao. Dakle, ne postoje studenti, ne postoji studentska lista, postoje samo nevladine organizacije koje kontrolišu ovu priču od početka - zaključio je Dragović.