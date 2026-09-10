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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je mir je prvi prioritet srpskog naroda i da zemlja mora da radi na putu za EU.

Komentarišući reakcije na sahranu generala Ratka Mladića, Vučić je naveo da nama ne treba nikakav rat niti drugo poluvreme.

- Lako bi mi bilo da se pravdamo, ne želim to da radim. Lako je pronaći žrtvenog jarca i reći imamo dežurnog krivca, to je uvek Srbija, to je Vučić, ali niko nije dublje analizirao situaciju. Kada je ratni zločinac Praljak 2017. izvršio samoubistvo u Hagu, u hrvatskom parlamentu, imali su izjavljivanje saučešća i minut ćutanja, imali su i deklaraciju u kojoj su neprihvatljive svih šest presuda protiv hrvatskih generala - rekao je Vučić i nastavio:

- Niko nije hteo da se zapita da li je bilo nečega gde smo mi krivi. Niko se nije zapitao zašto su ti ljudi u tako velikom broju prisustvovali sahrani. To je zato što je ljudima dozlogrdilo da nas ponižavaju. Srbi jedini nisu hteli da se otcepe od Jugoslavije, a samo su Srbi optuživani i osuđivani na zatvorske kazne. Dejtonski sporazum je promenjen na desetine puta. Briselski sporazum iz 2013. mi smo sve ispunili, nažalost smo rasformirali policiju i sudski i pravosudni sistem, a oni još nisu formirali ZSO. A prošlo je 13 godina. EU je bila supotpisnik. Zar ne vidite šta je razlog - rekao je.

Predsednik je rekao da možda nismo toliko daleko od najgoreg scenarija i da je zato svom narodu rekao da moramo da zaboravimo sve, da moramo da budemo fokusirani na svoj ekonomski rast.

Naveo je da može da razume emocije naroda, ali je istakao i da nije zadovoljan kad su emocije na tako visokom nivou.

- Zato sam pre dva ili tri dana rekao svom narodu: moramo da zaboravimo sve, moramo da budemo potpuno fokusirani na naš ekonomski rast. Ne trebaju nam nikakvi ratovi, ne treba nam 'drugo poluvreme'. Mi smo možda jedini kojima nikakvo 'drugo poluvreme' nije potrebno. Ne trebaju nam nikakvi sukobi, tuče, obračuni, šta god. Imamo odličnu stopu rasta, imamo dobru ekonomiju, nizak nivo javnog duga u odnosu na BDP, a kada je reč o neto zaradama, prestižemo čak i neke zemlje EU. Na to treba da se fokusiramo. U suprotnom, biće kao što se dogodilo tokom devedesetih, što ćemo sprečiti, što ćemo izbeći po svaku cenu - naglasio je Vučić.

- Očekivali smo da ćena sahranu doći 20-30.000 ljudi. Očekivali smo više ljudi iz RS. Ali, nisam bio iznenađen emocijama - nastavio je Vučić pričo o Mladićevoj sahrani.

- Da vam postavim pitanje. Pre 11 godina otišao sam u Srebrenicu, tamo sam se poklonio ispred spomenika i ostavio cveće. Onda sam ozbiljno napadnut i skoro linčovan. Nije bilo nikakve istrage i nikad niko od njih nije tražio da neko bude uhapšen. Ne govorim ovo da bih kritikovao, nego zato što kad god smo bili blizu da se pomirimo s Bošnjacima, neko je nešto uradio. I ova situacija s Mladićem je za to iskorišćena, da se pokrene najgora moguća kampanja protiv Srbije - podsetio je predsednik Srbije.