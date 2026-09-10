"KOALICIONI PARTNER, KOJI JE DOBIO 3 ODSTO, A JA 48, UŠAO MI JE U KANCELARIJU SA SPISKOM USLOVA, PRVI JE BIO OVAJ" Vučić: Moramo da radimo mnogo više
- Vučić poručuje da Srbija mora da radi više nego ranije kako bi sačuvala rezultate i da ne sme da potcenjuje druge, niti da precenjuje sebe.
- Kaže da neki krugovi u svetu ne žele mir i stabilnost u regionu, pa Srbija mora da bude mudra i oprezna.
- Podseća na ranije mere i tvrdi da su rezultati Srbije priznati, ali da bez većeg rada može sve da se izgubi.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija mora da radi više nego ranije ukoliko želi da sačuva ostvarene rezultate, kao i da moramo da prestanemo sebe da precenjujemo, a da druge potcenjujemo.
- Neki krugovi u svetu ne žele mir i stabilnost ovde u regionu. Zato moramo da budemo mudri i oprezni - rekao je Vučić. On se osvrnuo i na dešavanja u prošlosti.
- Imao sam koalicionog partnera kada sam dobio 48 odsto glasova, a on 3 odsto. Ušao mi je u kancelariju sa spiskom uslova. Prvi uslov na spisku bio je da naši ljudi ne rade nedeljom, a za petak i subotu da vidimo. Ja sam promenio zakon o radu, smanjivao penzije i plate u javnom sektoru... Ko je to uradio u Evropi? Niko. Naše rezultate niko ne može da negira. Verujem da moramo da radimo mnogo više nego ranije, inače ćemo sve da izgubimo - ispričao je Vučić.
On je potom upitao da li je neko skoro bio u Uzbekistanu, Kazahstanu...
- Njihova stopa rasta je između 7 i 8,5. Mi to ne vidimo, mislimo da su na periferiji. Osim u demokratiji, prešišali su nas u svemu zato što su vredni. Moramo da prestanemo sebe da precenjujemo, a da druge potcenjujemo - poručio je predsednik.