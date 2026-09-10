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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija mora da radi više nego ranije ukoliko želi da sačuva ostvarene rezultate, kao i da moramo da prestanemo sebe da precenjujemo, a da druge potcenjujemo.

-  Neki krugovi u svetu ne žele mir i stabilnost ovde u regionu. Zato moramo da budemo mudri i oprezni - rekao je Vučić. On se osvrnuo i na dešavanja u prošlosti.

- Imao sam koalicionog partnera kada sam dobio 48 odsto glasova, a on 3 odsto. Ušao mi je u kancelariju sa spiskom uslova. Prvi uslov na spisku bio je da naši ljudi ne rade nedeljom, a za petak i subotu da vidimo. Ja sam promenio zakon o radu, smanjivao penzije i plate u javnom sektoru... Ko je to uradio u Evropi? Niko. Naše rezultate niko ne može da negira. Verujem da moramo da radimo mnogo više nego ranije, inače ćemo sve da izgubimo - ispričao je Vučić.

On je potom upitao da li je neko skoro bio u Uzbekistanu, Kazahstanu...

- Njihova stopa rasta je između 7 i 8,5. Mi to ne vidimo, mislimo da su na periferiji. Osim u demokratiji, prešišali su nas u svemu zato što su vredni.  Moramo da prestanemo sebe da precenjujemo, a da druge potcenjujemo - poručio je predsednik.

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