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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na panelu na drugom izdanju konferencije BELTALKS.

Predsednik Vučić je, između ostalog, govorio i o sastanku sa Emanuelom Makronom sinoć u Parizu.

"Mi uvek imamo određenu strategiju kada razgovaramo. Volim da pričam sa Emanuelom, jer je pametan i obrazovan i lako shvata stvari. Pričali smo o svim temama, naročito o bilateralnim odnosima Francuske i Srbije, dotakli se nekih njihovih investicija, kao i evropskog puta Srbije. Oni veruju da bez Srbije nema pravog proširenja. On zna sve naše poteškoće. Pričali smo i o nuklearnoj energiji, pitanjima koja se tiču svemira. I ja sam nešto novo naučio u protekla 24 sata", rekao je Vučić.

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