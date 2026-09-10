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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se se posle učešća na panelu na drugom izdanju konferencije BELTALKS.

"U trenucima histerije i opšteg napada na našem zemlju, najvažnije je sačuvati mir, meriri svaku reč i svako slovo", rekao je Vučić o provokacijama iz regiona.

Na pitanje da prokomentariše izjavu ministra odbrane BiH, Zukana Heleza, koji je rekao da se nada da su međunarodne zajednice uvidele kako su zlo stvorile, i poziva ih da povuku svoj potpis za stvaranje, kako je rekao, "genocidne paradržavne tvorevine" i to što je na više od 800 adresa stiglo je i pismo 14 poslanika Predsedničkog doma parlamenta Skupštine BiH, koji poziva da se hitno suspenduje sporazum o specijalnim vezama Srbije i Srpske, Vučić je rekao:

Foto: Petar Aleksić/Mondo

"Ne znam kako to neko drugi da suspenduje kad je to između Srbije i Srpske; valjda Srbija da suspenduje sa Srpskom, ili Srpska sa Srbijom, nisam baš razumeo ko bi to drugi mogao da donese odluku. A što se ovog prvog tiče, nažalost, to je veoma loša, zloslutna i huškačka izjava, ali na nju nećemo odgovarati provokativno. Neki ljudi sebe svakako precenjuju, druge svakako potcenjuju. Ja im želim svaku vrstu uspeha, neka oni rade svoj posao, ali ono što je loše to je što iz takvih emocija, koje se izlivaju čak i u izbornoj kampanji, vi jasno vidite šta oni misle o Republici Srpskoj, šta misle i o Dejtonskom mirovnom sporazumu".

Predsednik je podsetio da je Republika Srpska Dejtonska tvorevina, zasnovana na međunarodnom zakonu, najvišem, međunarodnom ugovoru i ima i svoje garante.

"Dakle, ako neko svaku priliku koristi da to sruši, onda vam je jasno da cela ova priča oko sahrane i sve što su govorili u stvari ima samo za cilj da im pruži dodatnu municiju u želji da ostvare svoje političke ciljeve, za koje smo znali da ih žele, samo što nisu smeli i nisu hteli da ih javno izgovore. U svakom slučaju, mi moramo da budemo mirni, staloženi, stabilni, da ne nasedamo na provokacije, da nam ne pada na pamet da odgovaramo: "Znate, mi smo mnogo jači" ili ne znam šta. Ne, ne, ne, ni slučajno. Mi imamo Bošnjake koji žive u našoj zemlji, moramo da vodimo računa o njima", naveo je Vučić.

O Jovi Bakiću, koji se zalaže za nasilje, Vučić nije hteo da govori.